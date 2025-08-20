मुंबई में डूबा Amitabh Bachchan का ‘प्रतीक्षा’, घर के कैंपस तक घुसा बारिश का पानी

बिग बी अमिताभ बच्चन मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं, ये ताे हर कोई जानता है। यह वही एरिया है, जहां मूसलाधार बारिश होती है, तो सुपरस्टार के बंगले तक पानी पहुंच जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए जानते हैं की कैसे पानी अमिताभ के बंगले तक पहुंचा।बता दें मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगला ‘प्रतीक्षा’ जलमग्न हो गया है। जुहू इलाके में बारिश का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह महानायक के बंगले के कैंपस तक में घुस गया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

घुटनों तक भरा गया पानी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुंबई में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। अमिताभ बच्चन के बंगले ‘प्रतीक्षा’ के बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। बता दें कि प्रतीक्षा बिग बी का सबसे पुराना बंगला है, जिसमें वह पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ रहे थे। श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन का जन्म यहीं हुआ था। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन फैमिली के साथ जलसा में शिफ्ट हो गए थे।