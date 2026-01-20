  1. हिन्दी समाचार
  3. Ampere Magnus G Max  :  एम्पीयर ने लॉन्च किया मैग्नस जी मैक्स , जानें खास फीचर्स और कीमत

भारतीय इस्कूटर मार्केट में मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं अब ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Greaves Electric Mobility) के ब्रांड एम्पीयर ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मैग्नस जी मैक्स लॉन्च कर दिया है।  रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस स्कूटर को तैयार किया गया है।

कीमत
वहीं कीमत की बात करें तो  एम्पीयर मैग्नस जी मैक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 94,999 रुपये रखी गई है।
कलर
यह स्कूटर मॉनसून ब्लू, मैचा ग्रीन और सिनामन कॉपर जैसे आकर्षक ड्यूल-टोन रंगों में उपलब्ध है। इसका डिजाइन सादा लेकिन स्टाइलिश रखा गया है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है।

रेंज और बैटरी
रेंज की बात करें तो मैग्नस जी मैक्स में 3 kWh की LFP बैटरी दी गई है। इस बैटरी पर 5 साल या 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर इको मोड में 100 किलोमीटर से ज्यादा की वास्तविक रेंज देता है। बैटरी को 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है। यह Charging time रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिहाज से काफी संतुलित माना जा रहा है।

सीट स्टोरेज
इस स्कूटर की एक बड़ी खासियत इसका 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज है. यह अपने सेगमेंट में सबसे बड़े स्टोरेज विकल्पों में से एक है।

हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन
इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ड्यूल रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। फीचर्स की लिस्ट में 3.5-इंच का Digital LCD display, USB चार्जिंग पोर्ट, एलईडी हेडलाइट और इंडिकेटर शामिल हैं। कनेक्टेड फीचर्स का विकल्प भी दिया गया है।

पावर
परफॉर्मेंस के लिए मैग्नस जी मैक्स में हब-माउंटेड मोटर दी गई है। यह मोटर 1.5 किलोवॉट की नॉमिनल पावर और 2.4 किलोवॉट की पीक पावर जनरेट करती है।

राइडिंग मोड
इसमें इको, सिटी और रिवर्स जैसे राइडिंग मोड मिलते हैं।

स्पीड
स्कूटर की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है।

ग्राउंड क्लीयरेंस
165 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे भारतीय सड़कों के लिए बेहतर बनाता है। कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर भी आसानी से चल सकता है।

