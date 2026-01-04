  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सुभाष जायसवाल की माताजी के निधन पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने व्यक्त की गहरी संवेदना,सोनौली में उमड़ा शोक

सुभाष जायसवाल की माताजी के निधन पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने व्यक्त की गहरी संवेदना,सोनौली में उमड़ा शोक

सुभाष जायसवाल की माताजी के निधन पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने व्यक्त की गहरी संवेदना, सोनौली में उमड़ा शोक

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श नगर पंचायत सोनौली के व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल की माता के निधन की सूचना मिलते ही रविवार को नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी सोनौली स्थित उनके मोबाइल प्रतिष्ठान पर पहुंचे। विधायक ने शोकाकुल परिवार से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की।

पढ़ें :- समाजवादी सरकार में लगभग हर भर्ती-पेपर लीक, कोर्ट केस और रद्दीकरण की भेंट चढ़ जाती थी...राजेश्वर सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

विधायक ऋषि त्रिपाठी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि “माता का साया परिवार के लिए सबसे बड़ा संबल होता है। उनके निधन से परिवार को जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।” उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

शोक संवेदना प्रकट करने वालों में क्षेत्र के कई व्यापारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। इनमें दीपक त्रिपाठी उर्फ दीपक बाबा, मोबाइल कारोबारी पवन जायसवाल,मंडल उपाध्यक्ष प्रेम जायसवाल, भाजपा युवा नेता रवि वर्मा, धर्मेंद्र जायसवाल, नीरज जायसवाल सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- नाम बदलने से चमक सकता है इंसान का भाग्य, जानें प्रेमानंद महाराज क्या बोले?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुभाष जायसवाल की माताजी के निधन पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने व्यक्त की गहरी संवेदना,सोनौली में उमड़ा शोक

सुभाष जायसवाल की माताजी के निधन पर विधायक ऋषि त्रिपाठी ने व्यक्त...

समाजवादी सरकार में लगभग हर भर्ती-पेपर लीक, कोर्ट केस और रद्दीकरण की भेंट चढ़ जाती थी...राजेश्वर सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

समाजवादी सरकार में लगभग हर भर्ती-पेपर लीक, कोर्ट केस और रद्दीकरण की...

नाम बदलने से चमक सकता है इंसान का भाग्य, जानें प्रेमानंद महाराज क्या बोले?

नाम बदलने से चमक सकता है इंसान का भाग्य, जानें प्रेमानंद महाराज...

नौतनवा में गुरु गोबिन्द सिंह जी की जयंती पर भव्य नगर जुलूस, गूंजा ‘सत श्री अकाल’

नौतनवा में गुरु गोबिन्द सिंह जी की जयंती पर भव्य नगर जुलूस,...

नौतनवा में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, उमड़ा सिख समाज का सैलाब

नौतनवा में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, उमड़ा सिख...

सरकार को बस पैसे से मतलब, ग़रीब युवाओं के भविष्य से नहीं, 69 में 48 फ़र्ज़ी...अभ्युदय योजना का फ़र्ज़ीवाड़ा आया सामने: ​अखिलेश यादव

सरकार को बस पैसे से मतलब, ग़रीब युवाओं के भविष्य से नहीं,...