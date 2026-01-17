  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मानवता की मिसाल: परासिया मदरसा में आग़ाज़ फाउंडेशन ने किया कंबल वितरण

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आग़ाज़ फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सहयोग एवं मानवता की दिशा में एक और सराहनीय पहल करते हुए शनिवार को नौतनवा क्षेत्र के परासिया स्थित मदरसा अशरफिया अनवारूल उलूम में रहकर हिफ़्ज़ की तालीम ले रहे बच्चों को शानदार क्वालिटी के डबल बेड कंबल वितरित किए गए।

कंबल वितरण कार्यक्रम में आग़ाज़ फाउंडेशन के प्रबंधक वसीम खान, महामंत्री जावेद कुरैशी तथा मुख्य अतिथि रेखा गुरुंग ने संयुक्त रूप से सभी 14 बच्चों को कंबल प्रदान किए। गर्म व उच्च गुणवत्ता वाले कंबल पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए।

कार्यक्रम के दौरान मदरसा कमेटी ने आग़ाज़ फाउंडेशन की टीम का फूल–मालाओं से भव्य स्वागत किया तथा विशेष रूप से रेखा गुरुंग का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बच्चों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए फाउंडेशन के माध्यम से इन बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराने में सहयोग किया।

आग़ाज़ फाउंडेशन ने आगे भी गरीब, जरूरतमंद बच्चों व समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहने का संकल्प दोहराया।

कार्यक्रम का संचालन स्कूल के प्रिंसिपल मौलाना असलम साहब ने किया। इस अवसर पर मनौव्वर हुसैन, शमशेर कुरैशी, राजू अंसारी, करीमुल्ला कुरैशी सहित स्कूल के कई बच्चे मौजूद रहे।

कंबल प्राप्त करने वाले बच्चे:

मोहम्मद नदीम, मोहम्मद आबिद, अबूजेद सिद्दीकी, गुलाम जीलानी, मुजीबुर्रहमान, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद आदिल, अली हसन, हाशिम, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आफताब, गोसैफ रजा और मो. हसनैन खान इस सेवा कार्य की क्षेत्र में व्यापक सराहना की जा रही है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट 

