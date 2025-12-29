Andhra Pradesh Train Fire: अनाकापल्ली जिले में टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस की दो बोगियों में लगी आग; एक यात्री की मौत

Andhra Pradesh Train Fire: आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एलामंचिली के पास बड़ा रेल हादसा हो गया है, यहां पर टाटा-एर्नाकुलम (18189) एक्सप्रेस में रात करीब 1.30 बजे आग लग गई, जिससे दो AC कोच (B1 और M2) जल गए। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए दो फोरेंसिक टीम जांच कर रही हैं।

जानकारी के अनुसार, टाटा-एर्नाकुलम (18189) एक्सप्रेस में आग लगने के दौरान विजयवाड़ा के रहने वाले एक यात्री चंद्रशेखर सुंदर (70) की जलकर मौत हो गई। यात्री घने धुएं के बीच बाहर निकले; उनका सामान जल गया। प्रभावित डिब्बों में से एक में 82 और दूसरे में 76 यात्री सवार थे। विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा रूट पर रेल यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिससे कई ट्रेनें लेट हो गईं।

प्रभावित यात्रियों को समरलकोटा ले जाया गया और बाद में नए कोच लगाए जाने के बाद ट्रेन फिर से शुरू हुई। रेलवे PRO ने बताया कि आज सुबह एलमंचिली, अनाकापल्ली के पास टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के दो कोच में आग लग गई। लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार है।