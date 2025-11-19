इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये बोल्ड सीन्स गायब

एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 का खूब हाइप बना हुआ है। ट्रेलर आने के बाद से ही इस फिल्म की चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने इसे खूब पसंद किया, तो वही कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। रिपोर्ट की माने तो अब ये फिल्म रिलीज होने को तैयार है। इससे पहले फिल्म को कट्स के बाद सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म से नौ सेकंड का एक शॉट हटाने और 30 सेकंड का एक सीन छोटा करने को कहा गया था। इस फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल में हैं। ये कॉमेडी फिल्म मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है।

बता दें कि ये एडल्ट कॉमेडी फिल्म इसी शुक्रवार यानी 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में ऐसे कई सीन्स और डायलॉग्स हैं, जिसे 18 साल के कम उम्र के दर्शक नहीं देख पाएंगे. रिपोर्ट्स की माने तो रिलीज से पहले इस फिल्म के कई डायलॉग्स बदलवाए गए हैं. साथ ही’ बहन’ शब्द को बदला गया और इसके अलावा आइटम शब्द को भी रिप्लेस किया गया. इस तरह के कई बदलाव के साथ मस्ती 4 को ए सर्टिफिकेट दिया गया. अब फिल्म का फाइनल रनटाइम 144.17 मिनट हो गया है, जो 2 घंटे 24 मिनट और 17 सेकंड के बराबर है. अब देखने होगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है.

फिल्म के बारे में

हाल ही में रिलीज हो रही मस्ती 4, ‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है. इसी के साथ स्क्रीन पर एक बार फिर विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिलने वाली है। फिल्म में रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एल्नाज नोरोजी, नतालिया जानोसजेक, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर और नरगिस फाखरी भी नजर आने वाले हैं.