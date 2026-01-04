Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर बड़ी संख्या में उतरे लोग, CBI जांच की मांग

उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इसमें कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। देहरादून से लेकर ऊधम सिंह नगर तक लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिण् सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
रविवार को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, अंकिता भंडारी मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो और मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। अभी भी बड़ी संख्या में देहरादून में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
दरअसल, बीते दिनों उर्मिला सनावार ने इस मामले में एक वीआईपी के नाम का खुलासा किया था। इसके बाद से इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी। इस बीच आज देहरादून के परेड ग्राउंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे।
प्रदर्शनकारियों ने मामले की CBI जांच की मांग करते हुए नारेबाजी की और निष्पक्ष, पारदर्शी जांच की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक की जांच से जनविश्वास बहाल नहीं हो पाया है और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है।