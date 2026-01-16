Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर रहे गैरहाजिर

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) से जुड़े वायरल ऑडियो प्रकरण में शुक्रवार को जिला न्यायालय में हाजिर होकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर (Actress Urmila Sanawar) ने अपना मोबाइल फोन (Mobile Phone) जमा करा दिया। न्यायालय की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मोबाइल कोर्ट में सील कर सुरक्षित रखा गया। वहीं, प्रकरण में नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Former MLA Suresh Rathore) स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। उनकी ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अगली तिथि तक का समय मांगा। अदालत ने आवेदन को संज्ञान में लेते हुए आगामी सुनवाई की तारीख तय कर दी।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रोशनाबाद कोर्ट परिसर (Roshnabad Court Complex) और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अदालत परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगातार गश्त की जाती रही। इस दौरान मामले के विवेचक इंस्पेक्टर आरके सकलानी और इंस्पेक्टर योगेश दत्त (Inspector Yogesh Dutt) के साथ ही सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा (Sidcul Police Station In-charge Nitesh Sharma) भी पुलिस टीम के साथ अदालत में मौजूद रहे।

पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल जमा कराने की कार्रवाई की निगरानी करने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी संभाले रखा। सूत्रों के अनुसार, आगे की जांच प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों के वॉयस सैंपल भी अदालत में जमा कराए जाएंगे। वॉयस सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है।