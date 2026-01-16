  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर रहे गैरहाजिर

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर रहे गैरहाजिर

अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) से जुड़े वायरल ऑडियो प्रकरण में शुक्रवार को जिला न्यायालय में हाजिर होकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर (Actress Urmila Sanawar) ने अपना मोबाइल फोन (Mobile Phone) जमा करा दिया। न्यायालय की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मोबाइल कोर्ट में सील कर सुरक्षित रखा गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) से जुड़े वायरल ऑडियो प्रकरण में शुक्रवार को जिला न्यायालय में हाजिर होकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर (Actress Urmila Sanawar) ने अपना मोबाइल फोन (Mobile Phone) जमा करा दिया। न्यायालय की निगरानी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मोबाइल कोर्ट में सील कर सुरक्षित रखा गया। वहीं, प्रकरण में नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Former MLA Suresh Rathore) स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। उनकी ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अगली तिथि तक का समय मांगा। अदालत ने आवेदन को संज्ञान में लेते हुए आगामी सुनवाई की तारीख तय कर दी।

पढ़ें :- Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने CBI जांच की सिफारिश की, परिजन लगातार कर रहे थे मांग

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रोशनाबाद कोर्ट परिसर (Roshnabad Court Complex) और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अदालत परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगातार गश्त की जाती रही। इस दौरान मामले के विवेचक इंस्पेक्टर आरके सकलानी और इंस्पेक्टर योगेश दत्त (Inspector Yogesh Dutt) के साथ ही सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा (Sidcul Police Station In-charge Nitesh Sharma) भी पुलिस टीम के साथ अदालत में मौजूद रहे।

पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल जमा कराने की कार्रवाई की निगरानी करने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी संभाले रखा। सूत्रों के अनुसार, आगे की जांच प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों के वॉयस सैंपल भी अदालत में जमा कराए जाएंगे। वॉयस सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर रहे गैरहाजिर

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना...

Video- BJP MLA अरविंद पांडे पर जमीन कब्जा का लगा गंभीर आरोप, पीड़ित ने धामी से लगाई गुहार, नहीं मिला न्याय तो सामूहिक आत्मदाह

Video- BJP MLA अरविंद पांडे पर जमीन कब्जा का लगा गंभीर आरोप,...

शीतलहर के बीच इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठिठुरन

शीतलहर के बीच इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, उत्तर भारत...

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने CBI जांच की सिफारिश की, परिजन लगातार कर रहे थे मांग

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी ने CBI जांच...

भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस-AAP को सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का दिया निर्देश

भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस-AAP को सोशल...

Sakat Chauth 2026 : सकट चौथ पर ऐसे दें चांद को अर्घ्य, जानें आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय ?

Sakat Chauth 2026 : सकट चौथ पर ऐसे दें चांद को अर्घ्य,...