  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वह एक महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आग में घी डालने का काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad)  के बयान ने भी विवाद को बढ़ा दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बाराबंकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वह एक महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आग में घी डालने का काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad)  के बयान ने भी विवाद को बढ़ा दिया है।

पढ़ें :- कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान पर बढ़ा विवाद तो दी ये सफाई

संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कि नकाब (हिजाब) छू दिया तो इतना हो गया है, कहीं और छूते तब क्या हो जाता?उनके इस बयान पर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।

इस पूरे मामले पर बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है। बाराबंकी जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपर्णा यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के तरफ से किया गया कृत्य और संजय निषाद का बयान दोनों ही निंदनीय हैं। उन्होंने मांग की कि सार्वजनिक जीवन में बैठे इन दोनों नेताओं को तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाने की बात कही। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पढ़ें :- नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हटाया हिजाब, ये हरकत देख लोग हुए हक्का-बक्का, राजद Video शेयर कर बोली-यह क्या हो गया मुख्यमंत्री को?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Magh Mela 2026 : स्कैन टू फिक्स तकनीकी के तहत बिजली के पोल्स पर लगेंगे 15 हजार बार कोड , सोलर से 24x7 रोशन रहेंगे संगम घाट और चौराहे

Magh Mela 2026 : स्कैन टू फिक्स तकनीकी के तहत बिजली के...

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान पर बढ़ा विवाद तो दी ये सफाई

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद...

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी...

UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब सिर्फ 4 विभागों से लेनी पड़ेगी NOC

UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब सिर्फ 4 विभागों से...

बैंक अफसर की सतर्कता से राजधानी लखनऊ में 1.21 करोड़ रुपये की ठगी टली, बड़ा सवाल कहां से मिलता है साइबर ठगों को सारा ब्यौरा?

बैंक अफसर की सतर्कता से राजधानी लखनऊ में 1.21 करोड़ रुपये की...

“नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष ने परखी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेकेदारों को चेतावनी”

“नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष ने परखी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेकेदारों को...