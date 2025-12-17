Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वह एक महिला का बुर्का खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में आग में घी डालने का काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) के बयान ने भी विवाद को बढ़ा दिया है।
संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कि नकाब (हिजाब) छू दिया तो इतना हो गया है, कहीं और छूते तब क्या हो जाता?उनके इस बयान पर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।
इस पूरे मामले पर बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है। बाराबंकी जिला महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की गरिमा, उसके धर्म या जाति को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। अपर्णा यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के तरफ से किया गया कृत्य और संजय निषाद का बयान दोनों ही निंदनीय हैं। उन्होंने मांग की कि सार्वजनिक जीवन में बैठे इन दोनों नेताओं को तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाने की बात कही। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।