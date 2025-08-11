Beauty Hack: Glowing skin के लिए apply करें ये , बस लगा लीजिए तुलसी के पत्तों से बना फेस पैक

तुलसी जो कि मेडिसिन प्लांट मानी गयी है लेकिन क्या आप जानते है तुलसी केवल औषधी गुणों से भरपूर नहीं है बल्कि इसके पाते आपकी त्वचा के लिए भी वरदान साबित हो सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया, तो आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। चलिये जानते हैं इसका फेस मास्क कैसे तैयार करें

कैसे बनाएं फेस पैक?

सबसे पहले आपको 8-10 तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है। अब तुलसी के पत्तों को बारीक-बारीक पीस लीजिए। एक कटोरी में पिसे हुए तुलसी के पत्ते और एक स्पून दही निकाल लीजिए। आपको इन दोनों नेचुरल चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपका नेचुरल फेस पैक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।

स्किन केयर रूटीन में शामिल करने का तरीका

आपको इस फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर और गर्दन वाले हिस्से पर अप्लाई कर लेना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए लगभग 20 मिनट तक इस फेस पैक को लगाए रखें। अब आप फेस वॉश कर सकते हैं। मुंह धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। हालांकि, इस फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करने से पहले आपको पैच टेस्ट करना नहीं भूलना चाहिए।

त्वचा को मिलने वाले फायदे

इस फेस पैक की मदद से त्वचा पर मौजूद डेड सेल्स को रिमूव किया जा सकता है। अगर आप अपनी त्वचा पर नेचुरल निखार पाना चाहते हैं, तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। दाग-धब्बों और पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी इस केमिकल फ्री फेस पैक की मदद ली जा सकती है।