  1. हिन्दी समाचार
  2. जीवन मंत्रा
  3. गर्मियों में स्किन को ठंडा और ग्लोइंग रखने के लिए खाएं ये फल

गर्मियों में स्किन को ठंडा और ग्लोइंग रखने के लिए खाएं ये फल

गर्मी में शरीर के साथ-साथ स्किन को भी ठंडक और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ फल आपकी स्किन को अंदर से ठंडा और हेल्दी बनाए रखते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। गर्मी में शरीर के साथ-साथ स्किन को भी ठंडक और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ फल आपकी स्किन को अंदर से ठंडा और हेल्दी बनाए रखते हैं।

पढ़ें :- मार्केट में  स्टिकर लगे मिलने वाले फल और सब्जियां, क्या ये सच में हैं खतरनाक?

तरबूज
तरबूज गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें मौजूद लाइकोपीन और विटामिन A स्किन को सन डैमेज से बचाने में मदद करते हैं और नेचुरल ग्लो देते हैं।

खीरा
खीरा ठंडक देने वाला सुपरफूड है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है। साथ ही यह स्किन की जलन और सूजन को कम करता है, इसलिए इसे खाने के साथ-साथ चेहरे पर भी इस्तेमाल किया जाता है।

संतरा
संतरा विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और यंग दिखती है। साथ ही यह दाग-धब्बों और टैनिंग को कम करने में भी मदद करता है।

पपीता
पपीता स्किन के लिए नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है। इसमें पपेन एंजाइम होता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को साफ और चमकदार बनाता है। यह पाचन भी सुधारता है, जिसका सीधा असर आपकी स्किन पर दिखता है।

पढ़ें :- Healthy Diet : अगर आप भी बार-बार पड़ते हैं बीमार, डाइट में शामिल करें ये 5 जरूरी चीजें

आम
आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसमें विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को पोषण देते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं। हालांकि, इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सेवन से पिंपल्स हो सकते हैं।

गर्मी में पानी से भरपूर और विटामिन युक्त फल खाने से आपकी स्किन ठंडी, हाइड्रेटेड और चमकदार बनी रहती है।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मार्केट में  स्टिकर लगे मिलने वाले फल और सब्जियां, क्या ये सच में हैं खतरनाक?

मार्केट में  स्टिकर लगे मिलने वाले फल और सब्जियां, क्या ये सच...

गर्मियों में स्किन को ठंडा और ग्लोइंग रखने के लिए खाएं ये फल

गर्मियों में स्किन को ठंडा और ग्लोइंग रखने के लिए खाएं ये...

Healthy Diet : अगर आप भी बार-बार पड़ते हैं बीमार, डाइट में शामिल करें ये 5 जरूरी चीजें

Healthy Diet : अगर आप भी बार-बार पड़ते हैं बीमार, डाइट में...

Beauty Tip : गर्मियों में पसीना, गर्मी और धूप इन सबका हमारी त्वचा पर पड़ता है असर, जानें इसको कैसे रखें ठंडा और ग्लोइंग?

Beauty Tip : गर्मियों में पसीना, गर्मी और धूप इन सबका हमारी...

Hill Station : गर्मियों में वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं ये हिल स्टेशन, शरीर और मन दोनों को देते हैं ऊर्जा और सुकून

Hill Station : गर्मियों में वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं ये...

Sweet-Sour Kadhi : न इमली, न टमाटर, गर्मियों में बनाएं कच्चे आम की खट्टी-मीठी कढ़ी

Sweet-Sour Kadhi : न इमली, न टमाटर, गर्मियों में बनाएं कच्चे आम...