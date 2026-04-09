गर्मियों में स्किन को ठंडा और ग्लोइंग रखने के लिए खाएं ये फल

नई दिल्ली। गर्मी में शरीर के साथ-साथ स्किन को भी ठंडक और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ फल आपकी स्किन को अंदर से ठंडा और हेल्दी बनाए रखते हैं।

तरबूज

तरबूज गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें मौजूद लाइकोपीन और विटामिन A स्किन को सन डैमेज से बचाने में मदद करते हैं और नेचुरल ग्लो देते हैं।

खीरा

खीरा ठंडक देने वाला सुपरफूड है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है। साथ ही यह स्किन की जलन और सूजन को कम करता है, इसलिए इसे खाने के साथ-साथ चेहरे पर भी इस्तेमाल किया जाता है।

संतरा

संतरा विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और यंग दिखती है। साथ ही यह दाग-धब्बों और टैनिंग को कम करने में भी मदद करता है।

पपीता

पपीता स्किन के लिए नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है। इसमें पपेन एंजाइम होता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को साफ और चमकदार बनाता है। यह पाचन भी सुधारता है, जिसका सीधा असर आपकी स्किन पर दिखता है।

आम

आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसमें विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को पोषण देते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं। हालांकि, इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सेवन से पिंपल्स हो सकते हैं।

गर्मी में पानी से भरपूर और विटामिन युक्त फल खाने से आपकी स्किन ठंडी, हाइड्रेटेड और चमकदार बनी रहती है।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता