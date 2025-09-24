Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया एसआर-जीपी रेप्लिका इस कीमत में लॉन्च , जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

  1. हिन्दी समाचार
अप्रिलिया ने भारत में 1.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर SR-GP रेप्लिका 175 लॉन्च कर दी है।

Aprilia SR-GP Replica : अप्रिलिया ने भारत में 1.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर SR-GP रेप्लिका 175 लॉन्च कर दी है। यह स्पेशल एडिशन MotoGP Styling का रोमांच सड़क पर लाता है। इस स्कूटर में मैट ब्लैक बॉडी के साथ लाल और बैंगनी रंग के रेसिंग ग्राफ़िक्स, रेस नंबर, स्पॉन्सर लोगो और लाल हाइलाइट्स वाले काले अलॉय व्हील्स हैं, जो इसे असली MotoGP लुक देते हैं।

पढ़ें :- TVS Bikes & Scooters GST 2.0 : फेस्टिव सीजन में TVS बाइक्स और स्कूटर हुए सस्ते ,  जानें कीमत और फीचर्स

इंजन
इस स्कूटर में 174.7 सीसी, सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है जो 13.08 बीएचपी और 14.14 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है और अब E20 ईंधन के अनुकूल है।

सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर
इसके मैकेनिकल पैकेज में एक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, एक सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर और एक 220 मिमी फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक शामिल हैं, जो सिंगल-चैनल ABS द्वारा समर्थित है।

फीचर्स
वहीं फीचर्स की बात करें तो, SR-GP रेप्लिका में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 5.5-इंच कलर TFT डिस्प्ले, ऑल-एलईडी लाइटिंग और USB चार्जिंग पोर्ट है।

पढ़ें :- Volvo Electric SUV EX30 : वॉल्वो ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक SUV EX30, जानें बंपर डिस्काउंट और फीचर्स
