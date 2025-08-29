फिट रहने के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। ये हम सब को पता है आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम के बारे में बात किया जाता है । लेकिन एक ऐसा मिनरल है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। और वो है लिथियम। ये एक ट्रेस मिनरल है यानी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। लेकिन ये कम मात्रा भी हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें क‍ि लिथियम मूड को बनाए रखने, दिमागी सेल्‍स को सपोर्ट करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मेंटल और फ‍िज‍िकल हेल्‍थ पर बुरा असर पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे क‍ि ल‍िथ‍ियम की कमी होने पर कौन-काैन से लक्षण नजर आते हैं। आइए जानते हैं –

ल‍िथ‍ियम की कमी होने पर नजर आते हैं ये लक्षण

– अगर आपको फोकस करने में दि‍क्‍कत महसूस हो रही है, या आप बार-बार चीजों को भूल जा रहे हैं या ब्रेन फॉग की द‍िक्‍कत महसूस होती है तो ये ल‍िथ‍ियम की कमी के शुरूआती लक्षण हो सकते हैं। क्‍योंक‍ि लिथियम दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और उनकी आपसी बातचीत को बेहतर करता है।

– अगर आपको बार-बार मूड स्‍व‍िंग्‍स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन ज्‍यादा रहता है या छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो ये लिथियम की कमी का संकेत हो सकता है। लिथियम सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित रखने में मदद करता है। ऐसे में इसकी कमी होने पर आपको ये द‍िक्‍कत हाे सकती है।

– इसके अलावा लिथियम की कमी होने पर चिंता और तनाव ज्‍सादा महसूस हो सकता है। हर समय इंसान को बेचैनी या घबराहट महसूस होती है। दरअसल, इसकी कमी नर्वस सिस्टम का संतुलन बिगाड़ सकती है।

– अगर आपकी नींद बार-बार टूटती है, अच्‍छी नींद नहीं ले पाते हैं तो इसका संबंध भी लिथियम की कमी से हो सकता है। लिथियम हमारी बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम को संतुलित रखने में मदद करता है।

– अगर आपमें ल‍िथ‍ियम की कमी है तो जाह‍िर सी बात है आप छोटी सी परेशानी को भी झेलने की ताकत नहीं रखते होंगे। रोजाना के तनाव से जूझने की ताकत कम हो जाती है और आप जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं।

– लिथियम मूड को अच्‍छा बनाए रखने का काम करता है। इसकी कमी से डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। या फ‍िर अगर आपको पहले से काेई द‍िमागी बीमारी है तो आपकी परेशानी और बढ़ सकती है।

क‍िन चीजों में पाया जाता है ल‍िथ‍ियम?

आलू

टमाटर

पत्ता गोभी

कुछ मिनरल वॉटर

जायफल

धनिया के बीज

जीरा

ब्‍लैक‍ टी

ग्रीन टी

आप इन चीजों को अपने खाने में शामिल करें अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिये।