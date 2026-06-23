अरविंद केजरीवाल, बोले- अगर चंपत राय ने मुंह खोला, तो कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब, उसे अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। इससे राम भक्तों में बहुत गुस्सा है और मन में कई सवाल हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं सरकार से पहला सवाल पूछ रहा हूं।

राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। राम भक्तों में बहुत गुस्सा है और मन में कई सवाल हैं। आज मैं सरकार से पहला सवाल पूछ रहा हूँ: पूरे राम मंदिर का कंट्रोल चंपत राय के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप चंपत राय पर ही लग रहे हैं। उसे अब तक हटाया क्यों नहीं गया? क्या इस बात का डर… pic.twitter.com/8Z9C4Q3jS5 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 23, 2026

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि पूरे राम मंदिर का कंट्रोल जब चंपत राय (Champat Rai) के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप चंपत राय पर ही लग रहे हैं। उसे अब तक हटाया क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा कि क्या इस बात का डर है कि अगर चंपत राय (Champat Rai) ने मुंह खोला, तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे?

एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, सरकार किसे बचा रही है?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। उसी राम मंदिर से करोड़ों रुपये के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। सरकार किसे बचा रही है? इस पाप में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सीधे जेल में डालो। करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा ज़रूरी है।