आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य को लेकर लगातार कयास लगाए जा रह थे जिसपर अब विराम लग गया है। बता दें कि AAP ने राज्‍यसभा के लिए राजिंदर गुप्‍ता को नॉमिनेट किया है। AAP के तरफ से उन्हे राज्‍यसभा चुनाव प्रत्‍याशी घोषित किया गया है।आम आदमी पार्टी ने पंजाब से उन्‍हें अपना कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि पंजाब के कोटे से राज्‍यसभा की सीट खाली हुई थी। उस वक्‍त से ही इस बात की कयासबाजी चल रही थी कि सत्‍तारूढ़ आप राज्‍यसभा के लिए किन्‍हें पार्टी का प्रत्‍याशी बनाती है। इस बात का पर्दा उठाते हुए पार्टी ने राजिंदर गुप्‍ता को प्रत्‍याशी नॉमिनेट किया है।

जानिए कौन हैं राजिंदर गुप्ता

राजिंदर गुप्‍ता जानेमाने कारोबारी हैं. वे ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसका टर्नओवर 5000 करोड़ रुपये है। इससे पहले राजनीति गलियों में इस बात की चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्‍ते राज्‍यसभा जा सकते हैं। जब की ये सिर्फ एक कयास तक ही सिमट कर रह गयी । पार्टी ने राजिंदर गुप्‍ता को अपना प्रत्‍याशी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही लिस्ट जारी की गयी है । बता दें कि साल 2022 में राजिंदर गुप्ता को पंजाब प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया था। उन्‍होंने दो दिन पहले ही इस पद से इस्तीफा दिया है. मालूम हो कि पंजाब की राज्यसभा सीट संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। संजीव अरोड़ा ने लुधियाना विधानसभा उपचुनाव लड़ा और जीते. फिलहाल संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में मंत्री हैं.

पीएसी ने लगाई मुहर आम आदमी पार्टी (आप)

राज्यसभा चुनाव के लिए फेमस बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। आप की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) की बैठक में सर्वसम्मति से राजिंदर गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। राजिंदर गुप्ता का नाम चुने जाने को पार्टी ने अनुभव और समाजसेवा की पृष्ठभूमि के आधार पर एक सशक्त निर्णय बताया है।