जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली जीत को बता दिया गर्व का पल

PAK vs AUS 1st T20I : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान दौरे पर है, जहां पर दोनों देशों के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच गुरुवार को लाहौर में खेला गया, जिसे पाकिस्तान ने 22 रनों से अपने नाम किया। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का रिएक्शन रहा, जैसे मानो उनकी टीम ने वर्ल्ड कप या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया हो। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 'हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे, भले ही वे पीछे हट जाएं...' ICC से बोला आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन

दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इस जीत के बाद अपनी टीम और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी की तारीफ करते हुई भावनाओं में बह गए। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “पहले T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के लिए टीम पाकिस्तान को बहुत बढ़िया। मैं PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की भी तारीफ करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को मज़बूत बनाने के लिए अथक प्रयास किए। यह देश के लिए गर्व का पल है।” इस टिप्पणी पर भारत के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि इस जीत को इलेक्ट्रिफ़ाइंग नहीं कहा जा सकता।

पढ़ें :- पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में करने वाला है ये ओछी हरकत, टूर्नामेंट में बवाल होना तय

आकाश चोपड़ा ने शाहबाज शरीफ की टिप्पणी का जवाब देते हुए लिखा, “पूरी इज़्ज़त के साथ… यह ऑस्ट्रेलिया की B टीम के खिलाफ़ एक बाइलेटरल T20i मैच है। कई मेन खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। और 170 रन के गेम में 20 रन की जीत को ‘ज़बरदस्त’ नहीं कहा जा सकता।” बता दें कि पाकिस्तान ने सात साल से ज़्यादा समय बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ T20I मैच जीता है। इस दौरान वे उनके खिलाफ़ लगातार 7 मैच हार गए थे।

