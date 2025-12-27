Ashes Test: इंग्लैंड ने बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर रचा इतिहास, 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट

  1. हिन्दी समाचार
AUS vs ENG 4th Ashes Test: इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की है। यह ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की 5,468 दिन यानी करीब 14 साल बाद टेस्ट जीत है। एशेज सीरीज का चौथा मैच सिर्फ दिन ही चला। इस दौरान कोई भी टीम 200 रनों का आंकड़ा नहीं छू पायी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है।

बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में 132 रन पर ऑल आउट हो गयी। जिसके बाद इंग्लैंड को 175 रन का लक्ष्य मिला था। जिसे इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 32.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस सीरीज में शुरुआती तीन मैच हारने के बाद बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम आलोचकों के निशाने पर थी, लेकिन मेलबर्न में मिली इस जीत के बाद मेहमान टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मेलबर्न में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे, जबकि दूसरे दिन गेंदबाजों ने 16 विकेट लिए। इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक तेज गेंदबाज जोश टोंग का अहम योगदान रहा। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 2 अहम विकेट लेकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। वहीं, चारों पारियों में कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया।

