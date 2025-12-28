  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान, बोले- जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान, बोले- जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था

MCG Pitch Controversy: एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट (बॉक्सिंग डे टेस्ट) मैच सिर्फ दो दिन में खत्म होने के बाद पिच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां तेज गेंदबाज पूरी तरह हावी दिखे। इस बीच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर मैट पेज ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। पेज कहना है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 20 विकेट गिरने से वह पूरी तरह हैरान थे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

MCG Pitch Controversy: एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट (बॉक्सिंग डे टेस्ट) मैच सिर्फ दो दिन में खत्म होने के बाद पिच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां तेज गेंदबाज पूरी तरह हावी दिखे। इस बीच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर मैट पेज ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। पेज कहना है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 20 विकेट गिरने से वह पूरी तरह हैरान थे।

पढ़ें :- Ashes Test: इंग्लैंड ने बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतकर रचा इतिहास, 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट

दरअसल, बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पेज की ओर से तैयार की गयी पिच पर पिछले साल भारत के खिलाफ 7mm के बजाय सतह पर लगभग 10mm घास छोड़ी गई थी, मैच के बाद जांच के दायरे में आ गई क्योंकि सिर्फ 142 ओवर में 36 विकेट गिर गए। इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी। साल 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी यह पहली टेस्ट जीत थी।

मेलबर्न टेस्ट सिर्फ दो ही दिन में खत्म होने से आयोजकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ, खासकर जब तीसरे दिन के सारे टिकट बिक चुके थे और अब वह दिन बर्बाद हो गया। दोनों कप्तानों ने भी पिच की आलोचना की क्योंकि वह सीम गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद दे रही थी।

पिच को लेकर तमाम आलोचनाओं के बीच, क्यूरेटर पेज ने कहा, “पहले दिन जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था, एक दिन में 20 विकेट गिरे। मैं पहले कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं हुआ और उम्मीद है कि भविष्य में भी कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होऊंगा।”

सफाई देते हुए क्यूरेटर ने कहा कि मैच जल्दी खत्म होने से उन्हें निराशा हुई, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका मकसद बैट और बॉल के बीच बैलेंस बनाना था। उन्होंने कहा, “हर साल अलग होता है और मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आप एक अच्छा मुकाबला दें। हमारा मकसद रोमांचक टेस्ट क्रिकेट देना है, जिसमें बैट और बॉल के बीच बैलेंस हो और मैच चार या पांच दिन चले।”

हालांकि, पेज ने नतीजे की ज़िम्मेदारी ली और कहा कि इस अनुभव से सबक लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमने एक ऐसा टेस्ट मैच करवाया जो बहुत रोमांचक था, लेकिन यह ज़्यादा देर तक नहीं चला और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। हम इससे सबक लेंगे, हम बेहतर होंगे, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल हम इसे सही करें।”

पेज ने यह भी कहा कि ज़्यादा घास हटाने से पिच सपाट और बेजान हो सकती है, जैसा कि 2017 एशेज के दौरान देखने को मिला था, जब एलिस्टर कुक ने एक नीरस ड्रॉ मैच में नाबाद दोहरा शतक बनाया था। आईसीसी मैच रेफरी ने अभी तक पिच पर अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए पेज अब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान, बोले- जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान,...

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर, बेटी के साथ खेलते नजर आ रहे है बल्लेबाज के केएल राहुल

अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर,...

वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने सौंपी कप्तानी; साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड घोषित

वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने सौंपी कप्तानी; साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19...

क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले मैदान में आया इस दिग्गज को हार्ट अटैक, अस्पताल में निधन

क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले मैदान में आया इस दिग्गज को...

Women's cricket in 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का रहा जलवा; स्मृति और दीप्ति खूब चमकीं

Women's cricket in 2025: इस साल वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का...

Video : किंग कोहली को ड्राइवर ने नहीं लगने दी भनक और कर दिया 'खेल', सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मचा हंगामा

Video : किंग कोहली को ड्राइवर ने नहीं लगने दी भनक और...