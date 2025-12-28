मेलबर्न टेस्ट दो दिन में खत्म होने पर पिच क्यूरेटर भी हैरान, बोले- जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था

MCG Pitch Controversy: एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट (बॉक्सिंग डे टेस्ट) मैच सिर्फ दो दिन में खत्म होने के बाद पिच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां तेज गेंदबाज पूरी तरह हावी दिखे। इस बीच, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर मैट पेज ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। पेज कहना है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 20 विकेट गिरने से वह पूरी तरह हैरान थे।

दरअसल, बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पेज की ओर से तैयार की गयी पिच पर पिछले साल भारत के खिलाफ 7mm के बजाय सतह पर लगभग 10mm घास छोड़ी गई थी, मैच के बाद जांच के दायरे में आ गई क्योंकि सिर्फ 142 ओवर में 36 विकेट गिर गए। इस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी। साल 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी यह पहली टेस्ट जीत थी।

मेलबर्न टेस्ट सिर्फ दो ही दिन में खत्म होने से आयोजकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ, खासकर जब तीसरे दिन के सारे टिकट बिक चुके थे और अब वह दिन बर्बाद हो गया। दोनों कप्तानों ने भी पिच की आलोचना की क्योंकि वह सीम गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद दे रही थी।

पिच को लेकर तमाम आलोचनाओं के बीच, क्यूरेटर पेज ने कहा, “पहले दिन जो कुछ हुआ, उसे देखकर मैं सदमे में था, एक दिन में 20 विकेट गिरे। मैं पहले कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं हुआ और उम्मीद है कि भविष्य में भी कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होऊंगा।”

सफाई देते हुए क्यूरेटर ने कहा कि मैच जल्दी खत्म होने से उन्हें निराशा हुई, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका मकसद बैट और बॉल के बीच बैलेंस बनाना था। उन्होंने कहा, “हर साल अलग होता है और मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आप एक अच्छा मुकाबला दें। हमारा मकसद रोमांचक टेस्ट क्रिकेट देना है, जिसमें बैट और बॉल के बीच बैलेंस हो और मैच चार या पांच दिन चले।”

हालांकि, पेज ने नतीजे की ज़िम्मेदारी ली और कहा कि इस अनुभव से सबक लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमने एक ऐसा टेस्ट मैच करवाया जो बहुत रोमांचक था, लेकिन यह ज़्यादा देर तक नहीं चला और हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। हम इससे सबक लेंगे, हम बेहतर होंगे, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल हम इसे सही करें।”

पेज ने यह भी कहा कि ज़्यादा घास हटाने से पिच सपाट और बेजान हो सकती है, जैसा कि 2017 एशेज के दौरान देखने को मिला था, जब एलिस्टर कुक ने एक नीरस ड्रॉ मैच में नाबाद दोहरा शतक बनाया था। आईसीसी मैच रेफरी ने अभी तक पिच पर अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए पेज अब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं।