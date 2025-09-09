Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप के विनर, रनरअप और प्लेयर ऑफ द सीरीज को मिलेगा कितना पैसा? प्राइज मनी की डिटेल्स आयी सामने

Asia Cup 2025 Prize Money: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का आज (9 सितंबर) से आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में गतविजेता भारत, पाकिस्तान, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, ओमान, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें हिस्सा ले रहीं। पिछले सीजन में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने खिताब अपने नाम किया था और इस बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत खिताब का बचाव करने उतरेगा। साथ ही एशियाई क्रिकेट टूर्नामेंट की आकर्षक इनामी राशि भी चर्चा का बड़ा विषय है।

दरअसल, यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेले जाने वाले एसीसी मेंस एशिया कप 2025 की विजेता टीम एक बड़ी इनामी राशि अपने नाम करेगी, जबकि उपविजेता टीम को भी एक बड़ी राशि दी जाएगी। इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को भी आकर्षक इनामी राशि मिलेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एशिया कप 2025 की विजेता टीम के लिए इनामी राशि ₹2.6 करोड़ यानी लगभग 300,000 अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यह टी20 प्रारूप में पिछले एशिया कप की पुरस्कार राशि से लगभग एक करोड़ भारतीय रुपये ज़्यादा है।

समाचार एजेंसी के अनुसार, एशिया कप 2025 की उपविजेता टीम को ₹1.3 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ को टूर्नामेंट के अंत में ₹12.5 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी। बता दें कि पिछली बार 2022 में जब एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में किया गया था तो उस समय विजेता श्रीलंका को लगभग ₹1.6 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली थी। वहीं, उपविजेता पाकिस्तान को ₹79.66 लाख मिले थे।