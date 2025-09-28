Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी, वरुण चक्रवर्ती ने गिराया पहला विकेट

  1. हिन्दी समाचार
भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पढ़ें :- हार्दिक पांड्या की जगह फाइनल खेल सकता है ये खिलाड़ी! स्टार ऑलराउंडर की चोट ने बढ़ाई टेंशन

दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

