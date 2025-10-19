Lakhimpur-Kheri News : उधारी के पैसे मांगना पड़ा भारी, युवक को खौलते दूध की कढ़ाई में धकेला

लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर जनपद के थाना नीमगांव क्षेत्र में उधार दिए रुपये वापस मांगने पर होटल संचालक ने युवक को खौलते दूध की कढ़ाई में धकेल दिया जिससे युवक गम्भीर रूप से झुलस गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र की है। पिपरी कलां निवासी सत्य प्रकाश वर्मा पिछले 20 वर्षों से भूलनपुर और आसपास के गांवों में दूध का व्यवसाय करते हैं। रविवार को सत्य प्रकाश भुलनपुर में रामपाल पुत्र मैकूलाल के होटल पर दूध के बकाया 50 हजार रुपये लेने गए थे।

पीड़ित के मुताबिक उधारी के रुपये मांगने पर होटल संचालक रामपाल ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब सत्य प्रकाश ने इसका विरोध किया तो रामपाल ने अपने भाई अजय और उसके बेटे राहुल के साथ मिलकर उसे लात-घूसों से पीटा। इसके बाद होटल की भट्टी पर रखी खौलते दूध की कढ़ाई में उसे धकेल दिया जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। पीड़ित ने नीमगांव थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने पीडित की तहरीर पर संगीन धाराओं मे मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है।

रिपोर्ट-शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी