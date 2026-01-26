असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने फहराया तिरंगा, अधिकारियों ने दी सलामी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कस्टम कार्यालय सोनौली में सोमवार को ध्वजारोहण समारोह बड़े ही सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान की गूंज के बीच उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देश की अखंडता, एकता और सेवा के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की।

असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की पवित्रता का प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय सेवा में सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में अधीक्षक जलज मालवीय,संजय मिश्रा, सुनील कुमार, लेखराज मौर्य, इंस्पेक्टर कृष्णा त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव सहित कस्टम विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे समारोह के दौरान शांति, अनुशासन और राष्ट्रीय गर्व का वातावरण बना रहा।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट