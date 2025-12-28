  1. हिन्दी समाचार
  3. VIDEO: हॉरर-फैंटेसी फिल्म द राजासाब के प्री-रिलीज़ इवेंट में प्रभास ने संजय दत्त को लेकर कही बड़ी बात, कहा- मैं सीन देख कर भूल जाता हूं

हैदराबाद में ​शनिवार रात हॉरर-फैंटेसी फिल्म द राजासाब (The Rajasaab is a horror-fantasy film.) के प्री-रिलीज़ इवेंट में अभिनेता प्रभास शामिल हुए। इस दौरान उन्होने फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले संजय दत्त के साथ काम करने के बारे में बात की। इवेंट में बोलते हुए प्रभास ने डबिंग प्रोसेस के दौरान दत्त के सीन देखने के बारे में बात की और दिग्गज एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में अपना इंप्रेशन शेयर किया।

By Satish Singh

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। हैदराबाद में ​शनिवार रात हॉरर-फैंटेसी फिल्म द राजासाब (The Rajasaab is a horror-fantasy film.) के प्री-रिलीज़ इवेंट में अभिनेता प्रभास (actor prabhas) शामिल हुए। इस दौरान उन्होने फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता संजय दत्त (actor sanjay dutt) के साथ काम करने के बारे में बात की। इवेंट में बोलते हुए प्रभास ने डबिंग प्रोसेस के दौरान दत्त के सीन देखने के बारे में बात की और दिग्गज एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में अपना इंप्रेशन शेयर किया।

अभिनेता प्रभास ने फिल्म द राजासाब अभिनेता संजय दत्त के परफॉर्मेंस के बारे में बात की। प्रभास ने कहा कि संजय सर बस आपकी स्क्रीन प्रेजेंस ही काफी है। जब वे आप पर क्लोज-अप करते हैं, तो आप पूरी स्क्रीन पर छा जाते हैं। जब मैंने डबिंग के दौरान उनके सीन देखे तो मैं अपने ही सीन भूलने लगा। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर इस साल सितंबर में रिलीज़ किया गया था। तीन मिनट, इकतीस सेकंड का ट्रेलर प्रभास के किरदार से शुरू होता है, जिसे बोमन ईरानी का किरदार हिप्नोटिज्म के ज़रिए कंट्रोल करता है, जिससे तुरंत एक इंटेंस और रहस्यमयी माहौल बन जाता है। इसमें तीन लीडिंग लेडीज़ के साथ उनका रोमांस भी दिखाया गया है। द राजासाब का डायरेक्शन और लेखन मारुति ने किया है और इसे पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। प्रभास और संजय दत्त के अलावा फिल्म में बोमन ईरानी, ​​मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा आईगी। इस फिल्म को पैन-इंडिया रिलीज़ कर रही है।

