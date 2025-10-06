  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Ather Energy’s production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार , Rizta बनी सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली स्कूटर

Ather Energy’s production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार , Rizta बनी सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली स्कूटर

भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की  क्रेज दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड ने आज तमिलनाडु के होसुर स्थित अपने manufacturing plant से 5,00,000वें वाहन के उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण उत्पादन उपलब्धि की घोषणा की।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ather Energy's production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार , Rizta बनी सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली स्कूटर

Ather Energy's production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर...

Honda ADV 350 Advance Features : होंडा ने पेश की एडवांस फीचर्स के साथ अपडेटेड ADV 350, जानें दमदार इंजन और स्पेसिफिकेशंस

Honda ADV 350 Advance Features : होंडा ने पेश की एडवांस फीचर्स...

Mahindra Bolero : महिंद्रा कल लॉन्च करेगी बोलेरो और बोलेरो नियो का फेसलिफ्ट वेरिएंट

Mahindra Bolero : महिंद्रा कल लॉन्च करेगी बोलेरो और बोलेरो नियो का...

Maruti Victoris Waiting Period : मारुति विक्टोरिस की भारी मांग, बुकिंग के बाद प्रतीक्षा अवधि बढ़ी

Maruti Victoris Waiting Period : मारुति विक्टोरिस की भारी मांग, बुकिंग के बाद...

Rapper Badshah Rolls Royce :  रैपर बादशाह ने खरीदी रोल्स रॉयस कलिनन एसयूवी , कीमत और खासियत जान चौंक जाएंगे

Rapper Badshah Rolls Royce :  रैपर बादशाह ने खरीदी रोल्स रॉयस कलिनन...

Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की 2.5 लाख बुकिंग हुई , छोटे शहरों में डिमांड ज्यादा

Festive Season Maruti Suzuki Bookings : फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी की...