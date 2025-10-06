Ather Energy’s production : एथर एनर्जी का उत्पादन 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार , Rizta बनी सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली स्कूटर

भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की क्रेज दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड ने आज तमिलनाडु के होसुर स्थित अपने manufacturing plant से 5,00,000वें वाहन के उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण उत्पादन उपलब्धि की घोषणा की। यह उपलब्धि Ather के प्रमुख फैमिली स्कूटर Rizta ने हासिल की है, जो पिछले साल लॉन्च होने के बाद से ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा ग्रोथ लाने वाले कारकों में से एक बन गया है।

मजबूत पोर्टफोलियो

पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के उत्पादन ,बिक्री में , एथर अच्छा प्रदर्शन किया और पारिवारिक स्कूटरों का एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाया है। लॉन्च के सिर्फ एक साल के भीतर, रिज्टा एथर की वृद्धि का एक मुख्य स्तंभ बन गया है, जो कुल उत्पादन मात्रा का एक तिहाई से अधिक हिस्सा है और कंपनी के विस्तार को गति दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में, एथर ने मेट्रो बाजारों के छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य और उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है।

Ather वर्तमान में तमिलनाडु के होसुर में दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट संचालित करता है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 4,20,000 स्कूटर प्रति वर्ष है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, Ather महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बिडकिन, AURIC में अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फैक्ट्री 3.0 स्थापित कर रहा है। पूरी तरह से चालू होने के बाद, फैक्ट्री 3.0 सभी फैसिलिटी में Ather की कुल स्थापित क्षमता को सालाना 14.2 लाख electric two-wheelers तक बढ़ा देगी।