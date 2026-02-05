Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च , बनाए रखता है आरामदायक वातावरण

Audi car features : लग्जरी कार ऑडी ने My Auras नामक एक नया इन-कार फीचर पेश किया है, जो कार मालिकों को पूर्व निर्धारित मोड का उपयोग करके केबिन के वातावरण को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा देता है।

एक क्लिक से User Ambient Lighting , केबिन तापमान, संगीत, सीट वेंटिलेशन, मसाज और सुगंध को एडजेस्ट कर सकते हैं।

भारत में बिकने वाली ऑडी A4, Q3, Q3 स्पोर्टबैक, Q5, A6, Q7, Q8, RS Q8 और Q8 ई-ट्रॉन में यह फीचर उपलब्ध होगा।

ऑडी माई ऑरास ऐसे काम करता है

एक-एक करके फ़ीचर्स को एडजस्ट करने के बजाय, आप एक ऐसा मूड चुन सकते हैं जो केबिन के अंदर कई सिस्टम्स को अपने आप सिंक कर देता है। शांत, ऊर्जावान या उत्सवपूर्ण जैसे मूड के अनुसार एम्बिएंट लाइटिंग, एयरफ्लो, सीट हीटिंग या कूलिंग, मसाज फ़ंक्शन और यहां तक कि संगीत भी सेट हो जाते हैं।

एप्पल म्यूजिक इंटीग्रेशन

माई ऑरास की प्रमुख विशेषताओं में से एक है इसका एप्पल म्यूजिक इंटीग्रेशन। यह सिस्टम चयनित थीम के आधार पर प्लेलिस्ट तैयार करता है और उन्हें सिंक करता है, जिससे कार के अंदर के माहौल के अनुरूप संगीत बजता है। इसके साथ ही, उन्नत एयरफ्लो मैनेजमेंट ड्राइवर की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रतिक्रिया देकर केबिन के आरामदायक वातावरण को बनाए रखता है। सीटें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनमें ज्ञापमान नियंत्रण और मसाज फंक्शन चयनित ऑरा के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो जाते हैं।

यह ऐप विशेष रूप से iOS उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और चुनिंदा iPhone मॉडल और iOS संस्करणों पर समर्थित है।