Audi Q3 and Q5 Signature Line : ऑडी क्यू3 और ऑडी क्यू5 सिग्नेचर लाइन भारत में लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन और कीमत

जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने आज ऑडी क्यू3 और ऑडी क्यू5 सिग्नेचर लाइन लॉन्च कर दिया है। इन लग्जरी एसयूवी को विशिष्ट डिज़ाइन तत्वों, प्रीमियम डिटेलिंग और अतिरिक्त उपकरणों के साथ और भी बेहतर बनाया है। वहीं कीमत की बात करें तो ऑडी क्यू3 सिग्नेचर लाइन की शुरुआती कीमत 52,31,000 रुपये और ऑडी क्यू5 सिग्नेचर लाइन की शुरुआती कीमत 69,86,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है।

लग्जरी और परफॉर्मेंस का बैलेंस

वहीं फीचर्स की बात करें तो इन मॉडलों में लग्जरी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है। नए एडिशन में अब LED डोर प्रोजेक्शन लैंप, स्पेशल Audi Rim Decals, नई Wheel Hub Caps, Metal Key Finish, और Stainless-Steel Pedal Covers जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इन कारों को एक प्रीमियम टच देते हैं।

लुक

इसके अलावा, ऑडी क्यू3 सिग्नेचर लाइन में पार्क असिस्ट प्लस, नए आर18, 5-वी-स्पोक (एस डिज़ाइन) अलॉय व्हील, एक 12-वी आउटलेट और पीछे के कम्पार्टमेंट में 2 यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। ऑडी क्यू5 सिग्नेचर लाइन में नए आर19, 5-ट्विन-आर्म, ग्रेफाइट ग्रे, Gloss turned finish alloy wheels हैं जो कार के पूरे लुक को निखारते हैं।