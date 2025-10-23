अस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे में हरा सीरीज जीती

  1. हिन्दी समाचार
अस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच तीन मैचों की वनड़े सीरीज खेली जा रही है। यह मुकाबले अस्ट्रेलिया में हो रहे है। पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला गया था, जिसमें अस्टेलिया ने जीत हासिल की थी। वहीं गुरुवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में अस्ट्रेलिया ने भारत को तीन दो विकेट से हरा दिया है और इसी जीत के साथ अस्ट्रलिया ने सीरीज भी जीत ली है। भारत की ओर से सबसे अधिक स्कोर रोहित शर्मा ने बनाए। उन्होने अपनी पारी के दौरान दो छक्के भी लगाए।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच तीन मैचों की वनड़े सीरीज खेली जा रही है। यह मुकाबले अस्ट्रेलिया में हो रहे है। पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला गया था, जिसमें अस्टेलिया ने जीत हासिल की थी। वहीं गुरुवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में अस्ट्रेलिया ने भारत को दो विकेट से हरा दिया है और इसी जीत के साथ अस्ट्रलिया ने सीरीज भी जीत ली है। भारत की ओर से सबसे अधिक स्कोर रोहित शर्मा ने बनाए। उन्होने अपनी पारी के दौरान दो छक्के भी लगाए।

बल्लेबाजी शुभम गिल ने अपनी वनडे कप्तानी शुरू की है। अपना पहला ही सीरीज वह गवां चुके है। वहीं बल्ले से भी उनका प्रदर्शन निराशा जनक रहा। वहीं दोनों मैचों में शुभम गिल की कप्तानी भी कुछ खास नहीं दिखी। वहीं विराट कोहली का प्रदर्शन भी निराशा जनक रहा। अस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली लगातार दूसरे मुकाबले में भी शून्य पर आउट हो गए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। भारत की ओर से सबसे सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने 73 और श्रैयश अय्यर ने 61 रन बनाए। वहीं कप्तान गिल महज 9 रनों की निजी स्कोर पर आउट हो गए। अस्ट्रेलिया की ओर से जम्पा ने चार विकेट लिए। वहीं रनों का पीछा करने उतरी अस्ट्रेलिया की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीस रन पर ही उनको पहला झटका लगा और 54 रनों पर दूसरा विकेट भी गिर गया। फिर मैट रेलशॉ ने 74 और कॉपर की नाबाद 61 रनों की धुआंधार पारी की मदद से आठ विकेट के नुकसान पर 46.2ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं भारत की ओर से हर्षित राणा, अर्शदीप और वाशिगटन सुंदर ने दो-दो विकेट लिए। वहीं अक्षर पटेल और सिराज को एक- एक विकेट मिला।

