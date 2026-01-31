  1. हिन्दी समाचार
टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, पैट कमिंस हुए बाहर

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup : ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार तेज़ गेंदबाज़ पैट कमिंस चोट की वजह से टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। टीम ने आने वाले टूर्नामेंट के लिए अपनी स्क्वाड को फाइनल करते हुए दो बदलाव किए हैं। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ मैथ्यू शॉर्ट को भी 15 खिलाड़ियों की ओरिजिनल स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

कमिंस अपनी पुरानी पीठ की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और वह उस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे जो 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ बेन ड्वार्शुइस और बल्लेबाज़ मैथ्यू रेनशॉ को ऑस्ट्रेलिया की 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है। सेलेक्टर टोनी डोडमेडे का मानना ​​है कि यह जोड़ी 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

डोडमेडे ने कहा, “पैट को अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए, इसलिए बेन एक तैयार रिप्लेसमेंट हैं जो बाएं हाथ की तेज़ गेंदबाज़ी का विकल्प देते हैं, साथ ही शानदार फील्डिंग और निचले क्रम में अच्छी बैटिंग भी करते हैं। हमें विश्वास है कि अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता और चतुर वेरिएशन उन परिस्थितियों के लिए बहुत उपयुक्त होंगे जिनकी हम उम्मीद करते हैं और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए भी।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के सेलेक्टर ने आगे कहा, “टॉप ऑर्डर सेट होने और श्रीलंका में पूल स्टेज में स्पिन के लिए मददगार पिच होने की उम्मीद को देखते हुए, हमें लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, जबकि टिम डेविड टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अपना वापसी का प्रोग्राम पूरा कर लेंगे। एक लेफ्ट हैंडर होने के नाते, वह (रेनशॉ) मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कुछ अलग भी कर सकते हैं।”

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

पढ़ें :- युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने की इजाजत

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
