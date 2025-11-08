  1. हिन्दी समाचार
  3. Auto Sales October 2025 : अक्टूबर में ऑटो-सेक्टर ने की रिकॉर्ड-तोड़ कमाई , कार-बाइक और ट्रैक्टर की बिक्री में शानदार प्रदर्शन

भारत के ऑटो उद्योग ने अक्टूबर में रिकॉर्ड सबसे मजबूत महीना दर्ज किया, जो domestic consumption में तेज उछाल को दर्शाता है, जो अमेरिका को निर्यात में मंदी के प्रभाव को कम कर सकता है।

By अनूप कुमार 
पढ़ें :- 2026 Hero Xtreme 160R : 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू, जानें कीमत और फीचर्स
