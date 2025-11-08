Auto Sales October 2025 : अक्टूबर में ऑटो-सेक्टर ने की रिकॉर्ड-तोड़ कमाई , कार-बाइक और ट्रैक्टर की बिक्री में शानदार प्रदर्शन

भारत के ऑटो उद्योग ने अक्टूबर में रिकॉर्ड सबसे मजबूत महीना दर्ज किया, जो domestic consumption में तेज उछाल को दर्शाता है, जो अमेरिका को निर्यात में मंदी के प्रभाव को कम कर सकता है। त्योहारी मांग और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में नयी पीढ़ी के सुधारों के कारण अक्टूबर में यात्री वाहनों और दुपहिया की retail sales ने नया रिकॉर्ड बनाया है।

वाहन डीलरों के संगठन FADA द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में यात्री वाहनों की Sales 11.35 प्रतिशत बढ़कर 5,57,373 इकाई पर पहुंच गयी। दोपहिया वाहनों की Sales सालाना आधार पर अक्टूबर में 51.76 प्रतिशत बढ़कर 31,49,846 इकाई दर्ज की गई।

अक्टूबर में हुई बंपर बिक्री

फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि वाहनों की खुदरा बिक्री के मामले में अक्टूबर 2025 मील के पत्थर के तौर पर याद किया जाएगा। जीएसटी सुधारों,Rural demand बढ़ने और festive demand रहने से रिकॉर्ड-तोड़ परिणाम सामने आये हैं। यात्री वाहनों और दुपहिया दोनों की बिक्री अबतक के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई जो उपभोक्ता विश्वास में नयी ऊर्जा और economy में अंदरूनी लहर को दिखाता है।

विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू मांग में तेजी से अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।