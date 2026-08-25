त्योहारों में मेकअप करते समय न करें ये गलतियां, खूबसूरत दिखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

लखनऊ। त्योहारों का समय खुशियों, नए कपड़ों और सजने-संवरने का होता है। इस खास मौके पर हर कोई सुंदर और आकर्षक दिखना चाहता है। कपड़ों के साथ-साथ सही मेकअप हमारे पूरे लुक को निखारने का काम करता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में या सही जानकारी न होने की वजह से लोग मेकअप करते समय कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से पूरा लुक खराब हो सकता है और चेहरे की प्राकृतिक चमक छिप जाती है।

अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन में एकदम परफेक्ट, फ्रेश और खूबसूरत लुक पाना चाहती हैं, तो मेकअप शुरू करने से पहले और करते समय कुछ बेहद जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।

चेहरे को साफ करना और मॉइश्चराइजर लगाना (Skin Care Tips)

मेकअप की शुरुआत हमेशा साफ चेहरे से होनी चाहिए। अगर आप गंदे या सूखे चेहरे पर सीधे मेकअप प्रोडक्ट्स लगा लेंगी, तो फाउंडेशन सही से सेट नहीं होगा। चेहरा केकी और पैची दिखने लगेगा। इसलिए सबसे पहले किसी अच्छे फेस वॉश से मुंह धोएं, उसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइश्चराइजर लगाकर त्वचा को नमी दें।

मेकअप टिकाने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल (Use of Primer)

बहुत से लोग प्राइमर लगाना छोड़ देते हैं और सीधे फाउंडेशन लगा लेते हैं। प्राइमर आपकी त्वचा और मेकअप के बीच एक सुरक्षा परत बनाता है। यह चेहरे के छोटे-छोटे गड्ढों और पोर्स को भर देता है, जिससे त्वचा प्लेन हो जाती है। प्राइमर लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और पसीने से भी जल्दी खराब नहीं होता।

सही फाउंडेशन शेड चुनना (Foundation Selection Guide)

गोरा दिखने के चक्कर में अपनी स्किन टोन से बहुत ज्यादा लाइट यानी हल्का फाउंडेशन चुनना सबसे बड़ी गलती होती है। गलत शेड का फाउंडेशन लगाने से कुछ ही समय बाद चेहरा ग्रे या काला दिखाई देने लगता है। हमेशा अपनी गर्दन या जबड़े की हड्डी पर टेस्ट करके अपनी रंगत से बिल्कुल मिलता-जुलता फाउंडेशन ही खरीदें।

आंख और होंठों का संतुलन (Eye and Lip Makeup Balance)

चेहरे पर एक साथ हर चीज को बोल्ड बनाना लुक को बिगाड़ सकता है। अगर आप आंखों का मेकअप हैवी, डार्क या स्मोकी रख रही हैं, तो होंठों पर हल्की या न्यूड लिपस्टिक लगाएं। इसके उलट अगर आप ब्राइट या डार्क रेड लिपस्टिक लगा रही हैं, तो आंखों का मेकअप एकदम सिंपल और न्यूट्रल रखें। इससे आपका लुक संतुलित और सुंदर दिखेगा।

ब्लश लगाते समय रखें ध्यान (Blush Application Rule)

गालों पर सही मात्रा में ब्लश लगाने से चेहरे पर एक प्यारी सी रंगत और ताजगी आती है। लेकिन अगर ब्लश बहुत ज्यादा लगा लिया जाए, तो गालों पर लाल-गुलाबी धब्बे जैसे दिखने लगते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ब्लश हमेशा बहुत हल्का लगाएं और ब्रश की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड करें।

मेकअप को लंबे समय तक टिकाना (Makeup Setting Spray Tricks)

त्योहारों के दौरान भागदौड़, दीये जलाना और गर्मी की वजह से पसीना आना स्वाभाविक है। पसीने से मेकअप खराब न हो, इसके लिए अंत में कॉम्पैक्ट पाउडर से चेहरे को सेट करें और पूरे मेकअप पर सेटिंग स्प्रे छिड़कें। इससे आपका मेकअप घंटों तक वैसा ही फ्रेश बना रहेगा।

इन आसान और जरूरी बातों को ध्यान में रखकर आप बिना किसी परेशानी के घर पर ही एक बेहतरीन, नैचुरल और चमकदार फेस्टिव लुक पा सकती हैं।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा