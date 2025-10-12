आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही योगी सरकार ने बहाल की सुरक्षा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की सुरक्षा एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहाल कर दी है। उन्हें पहले की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत अब आजम खान (Azam Khan) के साथ फिर से कमांडो (Commando) तैनात रहेंगे।

जेल जाने के बाद वापस ले ली गई थी सुरक्षा

आजम खान (Azam Khan) की सुरक्षा उस वक्त वापस ले ली गई थी जब वे विभिन्न मामलों में जेल भेजे गए थे। हालांकि, जेल से रिहा होने और राजनीतिक गतिविधियों में फिर से सक्रिय होने के बाद अब प्रशासन ने उनकी सुरक्षा पुनः बहाल कर दी है।

Y श्रेणी सुरक्षा के तहत आजम खान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) और कमांडो दल (Commando Team) तैनात रहेंगे, जो हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

सपा नेता आजम खान (Azam Khan) कई बार मंत्री रह चुके हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और वे लंबे समय तक जेल में रहे। रिहाई के बाद अब उनकी सुरक्षा बहाली को उनके राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत माना जा रहा है।

आजम खान (Azam Khan) की Y श्रेणी सुरक्षा जेल से बाहर आने के बाद फिर बहाल कर दी गई है। पहले जेल जाने के चलते सुरक्षा हटा दी गई थी। अब उनके साथ फिर से कमांडो और पीएसओ तैनात रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह बहाल हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) सपा के मुस्लिम वोट बैंक का अहम चेहरा माने जाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने रामपुर में दोबारा राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) इस समय विधायक हैं।