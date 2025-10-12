  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही योगी सरकार ने बहाल की सुरक्षा

आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही योगी सरकार ने बहाल की सुरक्षा

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की सुरक्षा एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहाल कर दी है। उन्हें पहले की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत अब आजम खान (Azam Khan) के साथ फिर से कमांडो (Commando) तैनात रहेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की सुरक्षा एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहाल कर दी है। उन्हें पहले की तरह Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत अब आजम खान (Azam Khan) के साथ फिर से कमांडो (Commando) तैनात रहेंगे।

पढ़ें :- BJP अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री बोलते हैं केवल झूठ: अखिलेश यादव

जेल जाने के बाद वापस ले ली गई थी सुरक्षा

आजम खान (Azam Khan) की सुरक्षा उस वक्त वापस ले ली गई थी जब वे विभिन्न मामलों में जेल भेजे गए थे। हालांकि, जेल से रिहा होने और राजनीतिक गतिविधियों में फिर से सक्रिय होने के बाद अब प्रशासन ने उनकी सुरक्षा पुनः बहाल कर दी है।

Y श्रेणी सुरक्षा के तहत आजम खान के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) और कमांडो दल (Commando Team) तैनात रहेंगे, जो हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

सपा नेता आजम खान (Azam Khan) कई बार मंत्री रह चुके हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और वे लंबे समय तक जेल में रहे। रिहाई के बाद अब उनकी सुरक्षा बहाली को उनके राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत माना जा रहा है।

पढ़ें :- मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव को सैफई परिवार के अलावा न दलित याद आए और न ही पिछड़ों की चिंता की: केशव मौर्य

आजम खान (Azam Khan) की Y श्रेणी सुरक्षा जेल से बाहर आने के बाद फिर बहाल कर दी गई है। पहले जेल जाने के चलते सुरक्षा हटा दी गई थी। अब उनके साथ फिर से कमांडो और पीएसओ तैनात रहेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह बहाल हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) सपा के मुस्लिम वोट बैंक का अहम चेहरा माने जाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने रामपुर में दोबारा राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) इस समय विधायक हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही योगी सरकार ने बहाल की सुरक्षा

आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते...

वीडियो वायरल: दरोगा ने युवक को दी गाली, फिर बीच सड़क पर हुआ दोनोंं के बीच जमकर बवाल

वीडियो वायरल: दरोगा ने युवक को दी गाली, फिर बीच सड़क पर...

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा- महिला सम्मान तो दूर महिलाओं की सुरक्षा अत्यन्त ज़रूरी

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा- महिला सम्मान...

अयोध्‍या के महंत राममिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

अयोध्‍या के महंत राममिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस और...

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती: सीएम योगी बोले-प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती: सीएम योगी बोले-प्रदेश के अंदर 31...

BJP अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री बोलते हैं केवल झूठ: अखिलेश यादव

BJP अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री बोलते...