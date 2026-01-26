  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तराखंड
  3. बीकेटीसी का बड़ा फैसला, समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन

बीकेटीसी का बड़ा फैसला, समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन

श्रीगंगा सभा (Shri Ganga Sabha) ने हाल ही में हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध कर दिया था। अब बदरीनाथ, केदारनाथ धाम (Badrinath, Kedarnath Dham) के अलावा बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। बीकेटीसी की ओर से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

देहरादून। श्रीगंगा सभा (Shri Ganga Sabha) ने हाल ही में हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध कर दिया था। अब बदरीनाथ, केदारनाथ धाम (Badrinath, Kedarnath Dham) के अलावा बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। बीकेटीसी की ओर से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

पढ़ें :- कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन जाग कर भी मदहोश रहते हैं...अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बदरीनाथ, केदारनाथ धाम समेत मंदिर समिति (Badrinath, Kedarnath Dham and other temples under the temple committee) के अधीनस्थ सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड (Devbhoomi Uttarakhand) की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर शृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय परंपराओं का उल्लंघन होता रहा है। परंपराओं का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Minister Pushkar Singh Dhami) के दिशा-निर्देशों में प्रदेशभर में अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई स्वागत योग्य है। यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। प्रदेश में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार समेत यूसीसी लागू होने, कठोर नकल कानून सहित, अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश से जनमानस का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और मंदिर समिति के समन्वय से देवभूमि की पवित्रता एवं परंपराओं की रक्षा और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। इसके लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाने जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बीकेटीसी का बड़ा फैसला, समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन

बीकेटीसी का बड़ा फैसला, समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर...

दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के साथ छह माह तक किया दुष्कम, पहले हल्द्धानी में फिर गोरखपुर में बेचा

दरिंदों ने हैवानियत की हदे की पार, कक्षा छह की छात्रा के...

Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का एलान, इन नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, देखें लिस्ट

Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों...

क्या संतों का गुस्सा किसी बड़ी क्रांति की करेगा शुरुआत? धर्म नगरी प्रयागराज पर टिकी पूरी दुनिया की नजरें

क्या संतों का गुस्सा किसी बड़ी क्रांति की करेगा शुरुआत? धर्म नगरी...

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, भक्तों में नाराजगी, संत समाज ने की ये अपील

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, भक्तों में नाराजगी, संत समाज...

Video-शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले-काले अंग्रेज और मुगल हिंदू-हिंदू कहकर सत्ता में आए हैं, बीते 78 सालों से मेरी सिर्फ एक ही मांग है गौहत्या बंद हो

Video-शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले-काले अंग्रेज और मुगल हिंदू-हिंदू कहकर सत्ता में आए हैं,...