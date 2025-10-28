Bahraich News : सिंभावली शुगर मिल दिवालिया, किसानों के फंसे 1.4 अरब रुपये, अखिलेश बोले- भाजपाई भ्रष्टाचार ने शुगर मिलों को गन्ने की तरह निचोड़ा

बहराइच। यूपी के बहराइच जिले (Bahraich District) में चिलवरिया स्थित सिंभावली चीनी मिल (Simbhaoli Sugar Mill) की बदहाली अब आधिकारिक रूप से खबर सामने आ गई है। लगातार भुगतान टाल रही मिल अब किसानों का लगभग एक अरब चार करोड़ रुपये बकाया छोड़कर दिवालिया घोषित (Bankrupt) हो गई है। भुगतान न करने और संचालन ठप होने की वजह से नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLT) नई दिल्ली ने मिल पर रिसीवर तैनात कर दिया है।

सिंभावली चीन मिल (Simbhaoli Sugar Mill) पर सत्र 2023-24 के गन्ना पेराई के 9.58 करोड़ एवं सत्र 2024-25 के 94.53 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है। किसान भुगतान के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। इसी बीच चीनी मिल (Sugar Mill) मालिक ने एनसीएलटी (NCLT) में पेश होकर भुगतान में असमर्थता जता दी। जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया कि चीनी मिल (Sugar Mill) को दिवालिया घोषित (Bankrupt) कर एनसीएलटी (NCLT) ने रिसीवर तैनात कर दिया है। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस (Sugarcane Commissioner Ministhy S.) के आदेश पर यहां के सभी 71 गन्ना खरीद केंद्रों को दूसरी चीनी मिलों (Sugar Mill) को आवंटित कर दिया गया है।

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने एक्स पोस्ट पर ये खबर शेयर करते हुए लिखा कि भाजपाई भ्रष्टाचार की मिलीभगत ने उप्र की शुगर मिलों को गन्ने की तरह निचोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि क्या उप्र की मिलों के इस तरह दिवालिया घोषित होने से और लगातार दूसरी फ़ैक्टरियां व दुकानें बंद होने से ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए और ब्याज भी दिया जाए। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भाजपा किसान विरोधी रही है, है और हमेशा रहेगी।