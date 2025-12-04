Bajaj Auto Pulsar Hattrick Offer :  बजाज ऑटो ने सीमित अवधि के लिए छूट की घोषणा की, जानें किस  मॉडल कितनी होगी बचत

Bajaj Auto Pulsar Hattrick Offer : बजाज ऑटो ने त्योहारों के शानदार सीज़न के बाद साल का शानदार समापन करने के इरादे से अपना ‘पल्सर हैट्रिक ऑफर’ वापस ला दिया है। यह सीमित अवधि की योजना अतिरिक्त मूल्य के साथ वापस आ रही है, जिससे खरीदारों को मॉडल के आधार पर 15,500 रुपये तक की बचत हो रही है।

इस आफर ने पल्सर की बिक्री को रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दिया है।

पल्सर हैट्रिक ऑफर

हैट्रिक ऑफर के तहत, खरीदारों को तीन संयुक्त लाभ मिलते हैं: बिना किसी कटौती के पूरा जीएसटी संशोधन, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क, और अतिरिक्त बीमा-संबंधी बचत। एक साथ मिलने पर, ये कीमत में भारी राहत प्रदान करते हैं।

मॉडल के अनुसार बचत

यह ऑफर पूरी पल्सर लाइनअप के साथ-साथ प्लैटिना 110 जैसे चुनिंदा कम्यूटर मॉडल्स पर भी लागू है और पूरे भारत में सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है। दिल्ली के खरीदारों के लिए, पल्सर N160 USD 15,759 रुपये की कुल बचत के साथ सबसे आगे है, इसके बाद पल्सर NS 125 ABS है जिस पर कुल 12,206 रुपये की बचत हो रही है।

प्लैटिना 110

पल्सर 125 पर 10,911 रुपये की बचत हो रही है, जबकि प्लैटिना 110 पर कुल 8,641 रुपये की बचत हो रही है।