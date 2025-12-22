  1. हिन्दी समाचार
  3. Bajaj Pulsar 220F :  नए अवतार में आई बजाज पल्सर 220F , जानें फीचर्स और पावर  

आइकोनिक बाइक पल्सर का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला है।  यह बाइक स्टाइल, पावर और बजट का परफेक्ट मेल ढूंढ रहे हैं तो यह नया अवतार आपके लिए ही है।

By अनूप कुमार 
Bajaj Pulsar 220F : आइकोनिक बाइक पल्सर का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला है।  यह बाइक स्टाइल, पावर और बजट का परफेक्ट मेल ढूंढ रहे हैं तो यह नया अवतार आपके लिए ही है। बजाज ऑटो ने अपनी सबसे आइकोनिक बाइक पल्सर 220F को एक बार फिर नए तेवर और कलेवर के साथ बाजार में उतार दिया है। बजाज ने पुरानी पल्सर के उसी दमदार लुक को आगे बढ़ाते हुए उसमें डिजिटल और मॉडर्न तड़का लगाया है.

प्रीमियम लुक
कंपनी ने इसमें नए स्लीक एलईडी ब्लिंकर्स दिए हैं, जो बाइक को प्रीमियम लुक देते हैं।

 मॉडर्न ग्राफिक्स
बाइक की बॉडी पर नए और मॉडर्न ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव बनाते हैं।

डिजिटल मीटर
अब आपको इसमें पुराने एनालॉग मीटर की जगह पूरी तरह डिजिटल मीटर मिलेगा। साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल/SMS अलर्ट और माइलेज की रियल-टाइम जानकारी जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे।

USB चार्जिंग
अब आप चलते-फिरते अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें USB चार्जिंग की सुविधा भी जोड़ दी है।

इंजन
इसमें पुराना 220cc का ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो अपनी बेजोड़ रफ्तार और पावर के लिए जाना जाता है।

कीमत
पल्सर 220F के इस नए अपडेटेड मॉडल की कीमत करीब 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी गई है

