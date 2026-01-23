Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों को दूर करती है , जानें फायदे

Bakayan Benefits : आयुर्वेद में बकायन को स्वास्थ्य का खजाना माना है। ऐसी औषधीय जड़ी-बूटी रामबाण है। यह आमतौर पर गांव-देहात में आसानी से मिलने वाला यह पेड़ देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर ढेरों औषधीय गुण छिपे हैं। बकायन एक शक्तिशाली जड़ी-बूटी है, जिसके फल, पत्ते और छाल शरीर को किसी न किसी तरह बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

खून को साफ करता है

आयुर्वेद के अनुसार, बकायन खून को साफ करता है और शरीर में जमा गंदे तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिन लोगों को बार-बार फोड़े-फुंसी, दाद, खुजली या स्किन एलर्जी की शिकायत रहती है, उनके लिए बकायन बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके पत्तों का लेप या रस लगाने से त्वचा की जलन और सूजन कम होती है। अंदर से खून साफ होने पर त्वचा अपने आप स्वस्थ दिखने लगती है।

स्किन के लिए लाभदायक

पाचन तंत्र

बकायन की सबसे बड़ी खासियत है इसका कृमिनाशक गुण. पेट में कीड़े, अपच, पेट दर्द या बार-बार दस्त जैसी समस्या में बकायन का उपयोग किया जाता है। इसकी छाल और बीज आंतों को साफ कर परजीवियों को नष्ट करने में मदद करते हैं।