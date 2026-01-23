  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों को दूर करती है , जानें फायदे

Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों को दूर करती है , जानें फायदे

 आयुर्वेद में बकायन को स्वास्थ्य का खजाना माना है।  ऐसी औषधीय जड़ी-बूटी रामबाण है। यह आमतौर पर गांव-देहात में आसानी से मिलने वाला यह पेड़ देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर ढेरों औषधीय गुण छिपे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- गाजीपुर में फैले रहस्यमयी बुखार पर आखिर शासन-प्रशासन की टूटी कुंभकर्णी नींद, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तलब की रिपोर्ट, 11 ग्राम सचिवों पर गिरी गाज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों को दूर करती है , जानें फायदे

Bakayan Benefits : ये औषधि बॉडी को अंदर से साफ करके रोगों...

Weak Bones In Old Age : बुजुर्गों की कमजोर हड्डियां गंभीर फ्रैक्चर के पीछे की वजह, छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखकर आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं

Weak Bones In Old Age : बुजुर्गों की कमजोर हड्डियां गंभीर फ्रैक्चर...

गाजीपुर में फैले रहस्यमयी बुखार पर आखिर शासन-प्रशासन की टूटी कुंभकर्णी नींद, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तलब की रिपोर्ट, 11 ग्राम सचिवों पर गिरी गाज

गाजीपुर में फैले रहस्यमयी बुखार पर आखिर शासन-प्रशासन की टूटी कुंभकर्णी नींद,...

गाजीपुर एग्रो प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी दर्जनभर गावों के बच्चों को बना रहा है विकलांग, जल जीवन मिशन बना छलावा, प्रदूषित हैडपंप का पानी पीने को मजबूर लोग

गाजीपुर एग्रो प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी दर्जनभर गावों के बच्चों...

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें शामिल रोजाना

Moringa Benefits : फैट घटाने में मोरिंगा सहायक ,  डाइट में करें...

Aravalli Illegal Mining Case : सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'अवैध खनन से ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई असंभव' पुराना आदेश बरकरार

Aravalli Illegal Mining Case : सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'अवैध खनन...