Balaji Wafers : बालाजी नमकीन करेगी अमेरिकी कंपनी से डील , जानें सालाना टर्नओवर

अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म General Atlantic जल्द ही गुजरात की मशहूर बालाजी नमकीन बालाजी वेफर्स Balaji Wafers में 7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है।
खबरों के मुताबिक,बालाजी वेफर्स के MD चंदूभाई विरानी ने भी इस डील को कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा, “हमारी तरफ से डील लगभग तय हो चुका है, बस कागजी प्रक्रिया बाकी है”. विरानी ने कहा कि वे आगे किसी और हिस्सेदारी को बेचने का इरादा नहीं रखते। भविष्य में कंपनी IPO लाने पर विचार कर सकती है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये डील हो गई तो बालाजी को एक नई पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि बालाजी वेफर्स की शुरुआत 1982 में राजकोट में एक सिनेमा हॉल के बाहर सैंडविच और स्नैक्स बेचने से हुई थी। चंदू विरानी ने छोटे से स्टॉल से काम शुरू किया और आज कंपनी सालाना 6500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। पिछले साल नेट प्रॉफिट करीब 1000 करोड़ था। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये कंपनी नंबर वन है। यहां ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 65% हिस्सा इनका है। पूरे देश में सॉल्टी स्नैक्स में तीसरे नंबर पर हल्दीराम और दूसरा नंबर पेप्सिको का है।