VIDEO: बलूचिस्तान के 10 शहरों पर बलूच आर्मी का कब्जा, हमले के बाद पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सुरक्षा बल

Baloch Army has captured 10 cities in Balochistan : पाकिस्तान सेना का सिरदर्द बन चुके बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के लड़ाकों ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के कई बाज़ारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। बीएलए की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के करीब 10 शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें कई बाजार और पुलिस पोस्ट शामिल हैं। इस हमले में अब तक 10 लोगों की मौत होने की खबर है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- पाकिस्तान के खुजदार जिले में सैन्य अभियान में गई कई लोगों की जान, अपने ही लोगों पर कर रहे गोलाबारी

‘द बलूचिस्तान पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के सेंट्रल लीडर और पूर्व सीनेटर हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि क्वेटा और बलूचिस्तान में किसकी सरकार है? दो दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने ज़ोर देकर कहा था कि क्वेटा बलूचिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन आज पूरे बलूचिस्तान, खासकर क्वेटा में कहीं भी सरकार का हुक्म नहीं दिख रहा है।उन्होंने आगे कहा कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई ज़िले आज सुबह से कई घंटों से नॉन-स्टेट हथियारबंद ग्रुप्स की घेराबंदी में हैं, लेकिन सरकार और सिक्योरिटी फोर्स कहीं नहीं दिखीं। इसलिए, बलूचिस्तान पर बनावटी पॉलिटिकल लीडरशिप वाली नाम मात्र की सरकार थोप दी गई है। लोगों की जान, माल, इज्ज़त और सम्मान सुरक्षित नहीं है, और सरकार को अपनी नाकामी मानते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मौजूदा नकली सरकार और असेंबली लोगों पर बोझ बन गई है।

हाफिज हमदुल्ला ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में अशांति और भ्रष्टाचार की जड़ मौजूदा सरकार और उसकी नेगेटिव पॉलिसी और फैसले हैं। बलूचिस्तान में जो भी नुकसान होगा, उसके लिए नाकाबिल और कमज़ोर सरकार ज़िम्मेदार होगी। ध्यान दें कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के चल रहे ऑपरेशन “हेरौफ़ 2” के तहत हमले तेज़ हो गए हैं। अलग-अलग ज़िलों से सुसाइड हमलों, हथियारों से लैस झड़पों और सरकारी सुविधाओं पर कब्ज़ा करने की खबरें मिल रही हैं। एक और प्रोविंशियल असेंबली मेंबर, ज़फ़रुल्लाह ज़ेहरी को हथियारबंद लोगों ने हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया, इसकी भी खबरें हैं।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, BLA के हमलों में एक तहसीलदार मारा गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर नोश्की की हिरासत कन्फर्म हो गई है। इसके अलावा, झड़पों में SHO समेत कई पुलिसवाले मारे गए हैं। इसके अलावा, नोश्की समेत अलग-अलग इलाकों में कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना के कैंपों पर सुसाइड हमले और झड़पें जारी हैं।

