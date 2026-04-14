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VIDEO: बलूच लिबरेशन आर्मी ने बनाया अपना पहला नौसैनिक विंग, पाकिस्तान के गश्ती जहाज पर हमला कर तीन कर्मियों को मारा

बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक नौसैनिक विंग बनाया है और ग्वादर के जिवानी इलाके में अपने पहले समुद्री ऑपरेशन के विज़ुअल्स जारी किए हैं। एक विस्तृत बयान में समूह ने कहा कि उसने हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स को अपने आधिकारिक नौसैनिक डिवीजन के रूप में बनाया है, जिसे उसने राष्ट्रीय नौसेना की शुरुआत बताया है,

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक नौसैनिक विंग बनाया है और ग्वादर के जिवानी इलाके में अपने पहले समुद्री ऑपरेशन के विज़ुअल्स जारी किए हैं। एक विस्तृत बयान में समूह ने कहा कि उसने हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स को अपने आधिकारिक नौसैनिक डिवीजन के रूप में बनाया है, जिसे उसने राष्ट्रीय नौसेना की शुरुआत बताया है, जिसका उद्देश्य बलूच समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना है। BLA के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने कहा कि इस यूनिट ने अपना पहला ऑपरेशन सुबह करीब दस बजे जिवानी इलाके में मिल तियाब नामक जगह पर किया, जहां उसके लड़ाकों ने कथित तौर पर कब्ज़ा करने वाली पाकिस्तानी नौसेना के एक गश्ती जहाज़ को निशाना बनाया। समूह ने दावा किया कि जहाज़ पर सवार तीनों कर्मी मारे गए, जिनकी पहचान नायक अफ़ज़ल, सिपाही जमील और सिपाही उमर के रूप में की गई।

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ऑपरेशन के बाद उसके लड़ाके सफलतापूर्वक अपने सुरक्षित ठिकानों पर लौट आए। बयान में कहा गया ज़मीन पर ऑपरेशन करने के बाद समुद्री सीमाओं में यह कदम BLA के सैन्य दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। HMDF की स्थापना उसके अभियान में एक नए चरण की शुरुआत का संकेत है। बलूच राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अब एक ऐसे चरण पर पहुंच गया है, जहां उसके समुद्री क्षेत्र भी दुश्मन के लिए एक अनिवार्य कब्रगाह बन जाएंगे। समूह ने कहा कि यह नई नौसैनिक टुकड़ी बलूच संसाधनों के समुद्री शोषण को रोकने, दुश्मन की नौसैनिक गतिविधियों को बाधित करने और कब्ज़ा किए गए समुद्र तट की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। BLA के मीडिया विंग, हक्काल ने भी दो मिनट 32 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित तौर पर यह हमला दिखाया गया है। जारी फुटेज के अनुसार चार नकाबपोश लड़ाके समुद्र की ओर बढ़ते हुए और फिर एक स्पीडबोट पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में, लड़ाकों को यह कहते हुए सुना जा सकता है, जब तक इस धरती पर बलूच का एक भी बेटा ज़िंदा है, हम तुम्हें इस समुद्र या इस धरती पर रहने नहीं देंगे। उन्होने हम आज भी तैयार हैं, हम कल भी तैयार थे और हम भविष्य में भी तैयार रहेंगे। तुम हर जगह निशाना बनाए जाओगे।

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