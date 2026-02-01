बलूच महिलाओं को जबरन किया जा रहा है गायब, महरंग बलूच ने कहा बलूचिस्तान राज्य में हिंसा ले रही है गंभीर रूप

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बलूच एकता समिति की सेंट्रल ऑर्गनाइज़र महरंग बलूच (Central Organizer Mehrang Baloch) ने कहा कि बलूच महिलाओं का जबरन गायब होना बलूचिस्तान में राज्य हिंसा का एक गंभीर रूप है। इसे नेक्रोपॉलिटिक्स, पहचान-आधारित हाशिए पर धकेलने और औपनिवेशिक शासन के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। महरंग बलूच ने लिखा कि दशकों से बलूच लोगों को संदिग्ध आबादी माना जाता रहा है और उन पर नागरिकता, सहमति या समावेश के बजाय ज़बरदस्ती और बहिष्कार के ज़रिए शासन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि जबरन गायब करने की प्रथा, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से बलूच पुरुषों के खिलाफ किया जाता रहा है, अब महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाली एक लिंग-आधारित रणनीति में बदल गई है।

महरंग बलूच ने कहा कि छात्राएं, नाबालिग, गर्भवती महिलाएं और विकलांग व्यक्ति का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यह बदलाव नेक्रोपॉलिटिकल पावर के एक रूप को दिखाता है, जहाँ राज्य यह तय करता है कि किसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहने के साथ-साथ सामाजिक और कानूनी अस्तित्व से मिटाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि बलूच पहचान को ही अपराधी बना दिया गया है, जिससे जबरन गायब होना एक सामूहिक सज़ा का रूप ले लेता है। जिसका मकसद डर पैदा करना और पूरी आबादी को कंट्रोल करना है। महरंग बलूच ने कहा कि समर्पण सुनिश्चित करने के बजाय, इस तरह के दमन ने ज़बरदस्ती के शासन की सीमाओं को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जब बलूच पुरुषों को गायब किया गया, तो महिलाएं केंद्रीय राजनीतिक किरदार के रूप में सामने आईं और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। महिलाओं ने अदालतों का रुख किया और सुरक्षा संस्थानों का सामना किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय की मांग की।

उन्होंने कहा कि उनकी दृश्यता ने दमन को सुरक्षा या आतंकवाद विरोधी उपायों के रूप में पेश करने वाले आधिकारिक बयानों को चुनौती दी। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को निशाना बनाने का मकसद उन लोगों पर हमला करके प्रतिरोध की सामाजिक नींव को खत्म करना है जो देखभाल और राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाला दमन अक्सर राजनीतिक जागरूकता और सामूहिक प्रतिरोध को गहरा करके विपरीत प्रभाव डालता है।

