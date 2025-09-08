सोशल मीडिया पर बैन से मचा बवाल: नेपाल में सड़कों पर उतरे लोग, संसद भवन में भी घुसे, 14 की मौत

काठमांडू। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी संख्या में नेपाल के युवा वहां की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जेनेरेशन जेड (Gen Z) ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। कई तो संसद भवन में भी घुस गए हैं, जबकि उन्हें रोकने की कोशिश की गयी तो वो इधर-उधर कूदकर भाग गए। यही नहीं, सुरक्षाबलों पर पथराव भी किया गया। बवाल को बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। पानी की बौछार की और कुछ जगहों पर फायरिंग भी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विरोध प्रदर्शन के दौरान 14 लोगों की मौत हो गयी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं।

बता दें कि, गुरुवार को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइड पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम रहीं। मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि, सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया गया था लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया।

सुबह से एकत्रित होने लगे थे प्रदर्शनकारी

बताया जा रहा है कि, सोमवार सुबह 9 बजे से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी काठमांडू के मैतीघर में एकत्र होने लगे थे। हाल के दिनों में ‘नेपो किड’ और ‘नेपो बेबीज’ जैसे हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, ‘हामी नेपाल’ ने इस रैली का आयोजन किया था। वहीं, अभी भी वहां पर प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद हैं।

कई जगहों पर कर्फ्यू का एलान

विरोध प्रदर्शन के बीच कई जगहों पर कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है। इसमें बाणेश्वर, सिंधुदरबाह, नारायनहिति और संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए बाणेश्वर में सेना को तैनात किया गया है।