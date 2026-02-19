बांग्लादेश ने स्पाइसजेट के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला

  1. हिन्दी समाचार
SpiceJet banned from Bangladesh airspace : बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को बकाया रकम के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है। बांग्लादेश का एयरस्पेस उपलब्ध नहीं होने के कारण, एयरलाइन कोलकाता से गुवाहाटी सहित अपनी कुछ फ्लाइट्स के लिए लंबे रूट ले रही है। एयरलाइन का कहना है कि जल्द समाधान के लिए काम कर रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपना एयरस्पेस इस्तेमाल करने से रोक दिया है, क्योंकि बजट एयरलाइन ने अभी तक बकाया पैसे नहीं चुकाए हैं। गुरुवार को संपर्क करने पर, स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन नेविगेशन से जुड़े चार्ज सहित ऑपरेशनल और प्रोसिजरल मामलों पर संबंधित अधिकारियों के साथ रेगुलर बातचीत कर रही है।

स्पाइसजेट ने 10 विमानों के लिए MoU किए साइन

इंडियन एयरलाइन स्पाइसजेट ने गुरुवार, 19 फरवरी को 10 एयरक्राफ्ट और जोड़ने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया। इस कदम से साल 2026 इसकी कैपेसिटी दोगुनी से ज़्यादा हो जाएगी, साथ ही ऑपरेशन बढ़ाने और अपने नेटवर्क को फिर से बनाने की कोशिशों में तेज़ी आएगी। यह कदम पिछले हफ़्ते बोर्ड की तरफ़ से फ़्लीट को धीरे-धीरे बढ़ाकर 60 एयरक्राफ्ट करने की मंज़ूरी के बाद आया है, जिसमें वेट और डैम्प लीज़ को ग्राउंडेड प्लेन की धीरे-धीरे वापसी के साथ जोड़ा गया है।

मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) एक शुरुआती एग्रीमेंट होता है जो फ़ॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को फ़ाइनल करने से पहले शामिल पार्टियों के इरादे बताता है। यह घोषणा बोर्ड की तरफ़ से फ़्लीट को 60 एयरक्राफ्ट तक बढ़ाने की मंज़ूरी के ठीक बाद की गई है, जिसमें वेट और डैम्प लीज़ को धीरे-धीरे ग्राउंडेड प्लेन की वापसी के साथ जोड़ा गया है।

