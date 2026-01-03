Bangladesh Hindu Genocide : बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अधिकारी को जिंदा जलाया, कट्टरपंथी ने थाने में चीख-चीखकर कबूला गुनाह

ढाका: शेख हसीना सरकार (Sheikh Hasina Government) के खिलाफ 2024 में हुए प्रदर्शनों में शामिल एक छात्र नेता ने एक हिंदू पुलिस अधिकारी (Hindu Police Officer) की हत्या का दावा किया है। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) के नेता महदी हसन को एक पुलिस थाने में यह कहते हुए देखा गया कि ‘हमने सब-इंस्पेक्टर संतोष (Sub-Inspector Santosh) को आग लगा दी’।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बांग्लादेश के हबीगंज में हिंदू SI की हत्या का चौंकाने वाला कबूलनामा वायरल है। यूनुस के सपोर्ट वाले एक पूर्व छात्र आंदोलन नेता कल भीड़ के साथ हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में घुस गया और खुलेआम कबूल किया। कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मैंने ही हिंदू सब-इंस्पेक्टर संतोष (Hindu Sub-Inspector Santosh) को ज़िंदा जलाया था। मैंने 2024 अगस्त के हंगामेदार विरोध प्रदर्शनों के दौरान बनियाचोंग पुलिस स्टेशन (Baniachong Police Station) में भी आग लगाई थी। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उसे यूनुस का सपोर्ट है।