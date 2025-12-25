Bangladesh Protest Live : तारिक रहमान पत्नी-बेटी के साथ 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे, ढाका की सड़कों पर उमड़ा समर्थकों का हुजूम

  1. हिन्दी समाचार
बांग्लादेश (Bangladesh) में बेकाबू हालातों के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) 17 साल के बाद लंदन से ढाका (Dhaka) पहुंच गए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तारिक के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीएनपी (BNP) कार्यकर्ताओं और समर्थकों हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) में बेकाबू हालातों के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) 17 साल के बाद लंदन से ढाका (Dhaka) पहुंच गए हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तारिक के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीएनपी (BNP) कार्यकर्ताओं और समर्थकों हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा है। वहीं, तारिक रहमान (Tarique Rahman) की वापसी को पार्टी फरवरी 2026 के चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक बढ़त मान रही है।

पढ़ें :- बांग्लादेश में मोहम्‍मद यूनुस की शह पर गुंडागर्दी? पत्रकार नाजनीन मुन्नी को हटाओ नहीं तो फूंक देंगे ‘पूरा टीवी चैनल’,

उधर, छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी (Student leader Sharif Usman Hadi) की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बुधवार को ढाका में एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। विस्फोट के बाद भड़की भीड़ ने देर रात को ढाका यूनिवर्सिटी (Dhaka University) में तोड़फोड़ की, जिससे दहशत फैल गई। हमलावर काजी नजरुल इस्लाम (Kazi Nazrul Islam) की कविताएं और धार्मिक नारे लगाते हुए टेबल-कुर्सियां तोड़ते रहे।

BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान सोशल मीडिया पर लिखा कि 6 हजार 3 सौ 14 दिनों के बाद बांग्लादेश के आसमान में।

पढ़ें :- बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर UN ने जताई चिंता ,यूनुस को को लगाई फटकार

तारिक रहमान ढाका में रैली को करेंगे संबोधित

BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) का विमान ढाका पहुंच गया है। 17 साल बाद अपने वतन लौट रहमान अपने राजनीतिक जीवन की दूसरी नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहन निकलने के बाद रहमान पार्टी समर्थक और कार्यकर्ताओं के संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि वह रैली स्थल तक बुलेटप्रूफ बस से जाएंगे जो वहां से 300 फीट की दूरी पर स्थित है।

