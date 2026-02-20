  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Bangladesh Visa Services : बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल कीं, सत्ता में आते ही तारिक रहमान का बड़ा फैसला

Bangladesh Visa Services : बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल कीं, सत्ता में आते ही तारिक रहमान का बड़ा फैसला

 पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के रिश्तों मे जमी बर्फ पिघलने लगी है। देश में नई सरकार के गठन के बाद कई अहम फैसले दोनों देशों के रिश्तें को मधुर करने की दिशा में बढ़ रहे है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bangladesh Visa Services : बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल कीं, सत्ता में आते ही तारिक रहमान का बड़ा फैसला

Bangladesh Visa Services : बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल...

Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई टैग वाली भारत कॉफी का स्वाद चखा,कहा— 'Wow'

Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई...

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को दंग कर दिया , बने सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को...

FIFA World Cup Morocco dogs :  मोरक्कों में FIFA वर्ल्ड कप के लिए लाखों कुत्तों की बलि?  वैश्विक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा

FIFA World Cup Morocco dogs :  मोरक्कों में FIFA वर्ल्ड कप के...

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले- क्या DEAL ने मुंह पर लगा दी SEAL? ये देश के सम्मान का मामला है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले- क्या DEAL ने...

'भारत-पाक संघर्ष में 11 जेट मार गिराने से लेकर 200 प्रतिशत टैरिफ तक...' ट्रंप ने बढ़ा-चढ़ाकर किया नया दावा

'भारत-पाक संघर्ष में 11 जेट मार गिराने से लेकर 200 प्रतिशत टैरिफ...