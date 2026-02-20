Bangladesh Visa Services : बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल कीं, सत्ता में आते ही तारिक रहमान का बड़ा फैसला

पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के रिश्तों मे जमी बर्फ पिघलने लगी है। देश में नई सरकार के गठन के बाद कई अहम फैसले दोनों देशों के रिश्तें को मधुर करने की दिशा में बढ़ रहे है। खबरों के अनुसार, शुक्रवार को बांग्लादेश उच्चायोग ने नई दिल्ली में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। इसी के साथ इस बात पर मुहर लग गई कि दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। दोनों देशों के बीच दिसंबर 2025 से वीजा सेवाओं पर लगी रोक खत्म हो गई। इस फैसले को दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है। बता दें कि यह कदम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद उठाया है। तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

खबरों के मुताबिक , बीएनपी नेतृत्व यह समझता है कि भारत बांग्लादेश के क्षेत्रीय और आर्थिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांग्लादेश उच्चायोग ने शुक्रवार सुबह से ही कांसुलर सेवाएं फिर से चालू कर दीं। अब भारतीय नागरिकों के लिए सभी तरह की वीजा सेवाएं मिल रही हैं, जैसे पर्यटक वीजा, मेडिकल वीजा आदि। पहले कुछ श्रेणियों जैसे बिजनेस और वर्क वीजा पर रोक नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरह सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं।