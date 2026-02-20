Bangladesh Visa Services : बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बहाल कीं, सत्ता में आते ही तारिक रहमान का बड़ा फैसला

पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के रिश्तों मे जमी बर्फ पिघलने लगी है। देश में नई सरकार के गठन के बाद कई अहम फैसले दोनों देशों के रिश्तें को मधुर करने की दिशा में बढ़ रहे है।
खबरों के मुताबिक , बीएनपी नेतृत्व यह समझता है कि भारत बांग्लादेश के क्षेत्रीय और आर्थिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांग्लादेश उच्चायोग ने शुक्रवार सुबह से ही कांसुलर सेवाएं फिर से चालू कर दीं। अब भारतीय नागरिकों के लिए सभी तरह की वीजा सेवाएं मिल रही हैं, जैसे पर्यटक वीजा, मेडिकल वीजा आदि। पहले कुछ श्रेणियों जैसे बिजनेस और वर्क वीजा पर रोक नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरह सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं।