  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बांग्लादेश के शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद छिड़ा बवाल, भारत पर लग रहे ​आरोप

बांग्लादेश के शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद छिड़ा बवाल, भारत पर लग रहे ​आरोप

बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात चिंताजनक हो गए है। उस्मान की मौत के बाद से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहै हैं। इससे पहले हालात के और अधिक बिगड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दे कि हादी को पिछले शुक्रवार को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हे इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया था।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात चिंताजनक हो गए है। उस्मान की मौत के बाद से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहै हैं। इससे पहले हालात के और अधिक बिगड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दे कि हादी को पिछले शुक्रवार को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हे इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया था। सिंगापुर में छह दिनों तक भर्ती रहने के बाद गुरुवार रात को उनकी की मौत हो गई थी।

पढ़ें :- शेख हसीना, बोलीं- बांग्लादेश के भड़काने के बावजूद भारत ने रखा धैर्य,पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा आग से खेल रहे हैं मोहम्मद यूनुस

शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में पिछले साल हुए छात्र आंदोलन में शरीफ उस्मान हादी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आंदोलन के कारण हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर देश छोड़ कर भागना पड़ा था। देश छोड़ ने के बाद हसीना ने भारत में शरण ली है।इस बात को लेकर बांग्लादेश की वर्तमान सरकार और वहां के लोगों ने आपत्ति भी जताई है। हसीना के साथ-साथ हादी भारत का भी कड़ा विरोधी था। वह अक्सर कई मौकों पर भारत की नीतियों के खिलाफ बोलता रहता था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बांग्लादेश के शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद छिड़ा बवाल, भारत पर लग रहे ​आरोप

बांग्लादेश के शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद छिड़ा बवाल, भारत...

यूपी के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी की रेड, मिली लेम्बोर्गिनी और BMW जैसी करोड़ों की गाड़ियां

यूपी के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी की रेड, मिली...

दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों रुपये और 300 किलो चांदी जब्त की

दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों रुपये और...

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत ने जारी की...

TMC सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, लोकपाल का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द, CBI को मिली थी आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति

TMC सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, लोकपाल का आदेश हाईकोर्ट ने...

दिल्ली में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण का कहर , बहुत खराब श्रेणी में बरकरार AQI; कई इलाकों में 400 पार

दिल्ली में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण का कहर , बहुत...