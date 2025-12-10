Barabanki Tragic Accident : पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दो कारों में टक्कर के बाद लगी आग, पांच लोगों की मौके पर ही मौत

बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) पर बुधवार को डीह गांव के पास खड़ी वैगनार कार (WagonR car) में पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा कार (Brezza car) टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन धू-धूकर जल उठे। हादसे में महिला व किशोरी समेत पांच की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो की हालत बेहद नाजुक है। दोनों वाहनों में नौ लोग सवार थे। सभी घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ (CHC Haidergarh) में भर्ती करवाया गया है।

हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (Purvanchal Expressway) पर डीह गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्सप्रेस वे पर खड़ी एक वैगन आर में पीछे से एक ब्रेजा कार (Brezza car) ने टक्कर मार दी जिससे वैगन आर (WagonR car)में लग गई और दोनों वाहन जलने लगे। घटनास्थल पर पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद हैं। मामले की जांच की जा रही है।

Barabanki Tragic Accident: बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा, ब्रेजा कार ने खड़ी वैगनआर मारी जोरदार टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग, 5 लोगों की मौके पर मौत,करीब तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बाराबंकी में सुबेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेवे पर हुआ हादसा। pic.twitter.com/zxo3Fvh1ZP — Pardaphash Today (@PardaphashToday) December 10, 2025

एसपी अर्पित विजयवर्गीय (SP Arpit Vijayvargiya) ने बताया कि एक कार गाजियाबाद की जबकि दूसरी दिल्ली की है। माना जा रहा है कि कार में पति-पत्नी और दो बच्चे थे। यह लोग पानी पीने के लिए कार रोक कर निकले थे तभी दूसरी कार आ टकराई। एसपी ने बताया कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

वैगन आर कार में मृतक गुलिशता (49) पत्नी जावेद अशरफ वाराणसी मायका घोसी, समरीन (22) पुत्री जावेद अशरफ, इलमा खान (12) इश्मा खान (6) जियान (10) और घायल जीशान पुत्र गफ्फार खानपुर घोसी मऊ सवार थे।