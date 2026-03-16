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Barley Benefits : जौ पोषक तत्वों से भरपूर साबुत अनाज है , इस आटे की रोटी पेट को ठंडक पहुंचाती है

गर्मी में वातावरण का तापमान अधिक होने की वजह से पेट से जुड़ी  समस्या बढ़ जाती है। इस मौसम में पेट को ठंडक पहुंचाने वाले आहार सेहत ​को पोषण देते है। गर्मी के दिनों में गेहूं से ज्यादा फायदेमंद होती है जौ के आटे की रोटी।

By अनूप कुमार 
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