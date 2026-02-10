  1. हिन्दी समाचार
  3. BCCI Contracts Announced : रोहित-कोहली A+ से B ग्रेड में पहुंचे, टॉप कटैगरी में सिर्फ ये तीन खिलाड़ी, देखें- बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट

BCCI Contracts Announced : बीसीसीआई ने सोमवार देर शाम 2026-27 सत्र के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी गयी है। जैसा कि पहले उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को डिमोट किया जा सकता है। ऐसा ही देखने को मिला है, इन दोनों दिग्गजों को ए+ से सीधे बी ग्रेड में रखा गया है। जबकि इस सत्र टॉप कटैगरी यानी ए ग्रेड में सिर्फ तीन खिलाड़ी- वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह व रविंद्र जड़ेजा को शामिल किया गया है। वहीं, ए+ ग्रेड को खत्म करने क फैसला लिया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट (मेंस क्रिकेट टीम)

ए ग्रेड : शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा

बी ग्रेड : वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, कुलदीप यादव

सी ग्रेड : अक्षर पटेल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, साई सुदर्शन, शिवम दुबे, आकाश दीप, रवि बिश्नोई

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट (विमेंस क्रिकेट टीम)

ए ग्रेड : हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा

बी ग्रेड : रेणुका ठाकुर, शैफाली वर्मा, रिचा घोष, स्नेह राणा

सी ग्रेड : राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतीक रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, हरलीन देओल, काशवी गौतम, जी. कमलिनी, वैष्णवी शर्मा, तेजल हसबनीस

