BCCI Recruitment: बीसीसीआई में नौकरी के लिए निकली बंपर भर्ती, जानिए कैसे कर सकेंगे अप्लाई

BCCI Recruitment: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पिन गेंदबाजी कोचों की तलाश है। इसके लिए बोर्ड ने भारत की सीनियर पुरुष व महिला टीम समेत अन्य कैटगरी की टीमों केस्पिन गेंदबाजी कोच के लिए भर्ती निकाली है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस पद के लिए आवेदन के लिए आमंत्रित किया है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बेंगलुरु में अपने अत्याधुनिक BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में स्पिन बॉलिंग कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह भूमिका भारत की सीनियर टीमों (पुरुष और महिला), भारत ए, अंडर-23, अंडर-19, अंडर-16 और अंडर-15 टीमों और BCCI COE में प्रशिक्षण लेने वाले राज्य संघ के खिलाड़ियों सहित सभी प्रारूपों और आयु समूहों में भारत की स्पिन बॉलिंग प्रतिभा के विकास और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अभिन्न है।

स्पिन बॉलिंग कोच बीसीसीआई सीओई के हेड क्रिकेट के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि विशेष कोचिंग कार्यक्रम तैयार किए जा सकें और प्रदर्शन की निगरानी में सहायता की जा सके। इस भूमिका में चयनकर्ताओं, राष्ट्रीय और राज्य कोचों, प्रदर्शन विश्लेषकों और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञों के साथ मिलकर उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण योजनाएँ विकसित करना भी शामिल है।

